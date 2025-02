Không ghi nhận sự cố tấn công mạng lớn trong dịp Tết Nguyên đán 2025

Ngày 3/2, theo thông tin từ Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, hệ thống kỹ thuật của Cục An toàn thông tin không ghi nhận sự cố tấn công mạng gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, trong thời gian cả nước đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Cục An toàn thông tin đã gửi cảnh báo và hỗ trợ xử lý 15 cuộc tấn công mạng; chặn và xử lý 30 trang thông tin điện tử (website) vi phạm pháp luật. Đồng thời, có 5 cuộc tấn công mạng, chủ yếu theo hình thức tấn công lừa đảo (phishing) đã được hệ thống ghi nhận.

Thống kê sơ bộ, hệ thống kỹ thuật của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) đã nhận được gần 2.600 phản ánh cuộc gọi rác và gần 1.200 phản ánh tin nhắn rác.

Theo Hiệp hội An ninh mạng Việt Nam, năm 2025, tội phạm mạng (hacker) có xu hướng sử dụng các hình thức: Tấn công chủ đích (APT), tấn công bằng mã độc gián điệp (spyware) và tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền (ransomware).

Bên cạnh đó, do sự phát triển của công nghệ tự động hóa, ngày càng xuất hiện nhiều thiết bị ứng dụng hệ thống điều khiển công nghiệp, xe tự hành, máy bay không người lái (drone). Đây cũng sẽ là mục tiêu mới của tin tặc.

Đáng lưu ý, với hình thức tấn công có chủ đích (APT), bên cạnh việc sử dụng nhiều kỹ thuật và mã độc tấn công siêu tân tiến, tin tặc dành thời thời gian nghiên cứu mục tiêu để đảm bảo tấn công chắc chắn trúng mục tiêu.

Theo thông tin từ Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông), trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, tình hình thông tin liên lạc qua các mạng viễn thông diễn ra thông suốt, chất lượng mạng internet hoạt động ổn định, lưu lượng dữ liệu (data) không bị quá tải. Đáng nói, tại các địa điểm tổ chức bắn pháo hoa, lễ hội và sự kiện chào mừng năm mới, các doanh nghiệp viễn thông đã huy động thêm hàng trăm trạm phát sóng, xe phát sóng lưu động nhằm đảm bảo liên lạc thông suốt cho mọi hoạt động nghe, gọi, nhắn tin, đăng tải hình ảnh, truyền hình ảnh trực tiếp của người dân.

Với việc sử dụng điện thoại thông minh ngày càng trở nên phổ biến, việc bị lộ lọt, nghe lén và đánh cắp những thông tin cá nhân, tài khoản, dữ liệu phục vụ mục đích chiếm đoạt và lừa đảo trở thành một trong những mối nguy lớn nhất đối với nhiều người dân.

Trong khi các phần mềm gián điệp, nghe lén và giả mạo trên điện thoại thông minh (smartphone) ngày càng nhiều, nhận thức về an toàn thông tin của người sử dụng lại chưa cao, việc mất an toàn, an ninh mạng do lộ, lọt thông tin có xu hướng gia tăng. Do đó, chuyên gia bảo mật khuyến cáo, các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan cần đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, đào tạo và nâng cao nhận thức cho người dùng về mối nguy hại và tác hại của vụ tấn công trên nền tảng số, các hình thức tấn công cũng như các thủ đoạn tội phạm sử dụng để lừa đảo người dân./.

