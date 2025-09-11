Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện nghị quyết thí điểm phát triển thành phố Đà Nẵng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1952/QĐ-TTg ngày 10/9/2025 kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng (Ban Chỉ đạo).

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng (Phó Trưởng Ban thường trực); Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Các thành viên Ban Chỉ đạo bao gồm: Đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trịnh Mạnh Linh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đồng chí Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng; đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Quyết định nêu rõ, Trưởng Ban chỉ đạo được mời thêm lãnh đạo của một số bộ, ngành, cơ quan tham gia làm Thành viên Ban chỉ đạo hoặc yêu cầu lãnh đạo bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện, báo cáo những vấn đề cần thiết và dự họp.

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng (Nghị quyết).

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết; nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về triển khai Nghị quyết.

Đồng thời, chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, tổ chức liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về triển khai Nghị quyết; chỉ đạo các Bộ, cơ quan có liên quan thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết và các nhiệm vụ khác có liên quan tại Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện Nghị quyết; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất các giải pháp trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các bất cập phát sinh trong thực tiễn (nếu có) và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến triển khai thực hiện Nghị quyết.

Bộ Tài chính là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành.

Bộ Tài chính sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; tổng hợp, báo cáo các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/9/2025 và thay thế Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 30/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng./.

