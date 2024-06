Lâm Đồng: Rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở trên đèo Prenn ở Đà Lạt

Một vị trí sạt lở trên đèo Prenn, hồi đầu tháng Tư. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Ngày 6/6, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có công văn đề nghị Ban Quản lý Dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn trên tuyến đường đèo Prenn, thành phố Đà Lạt.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đề nghị Ban Quản lý Dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở trên đèo Prenn theo báo cáo đề xuất của Công an thành phố Đà Lạt; yêu cầu đơn vị thi công triển khai ngay các biện pháp gia cố, sửa chữa, đảm bảo an toàn trong mùa mưa năm 2024; có giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông như lắp đặt bổ sung biển báo, hộ lan ở những điểm có đường dân sinh dọc theo tuyến đèo Prenn.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cũng giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, Ban Quản lý rừng Lâm Viên, Ủy ban Nhân dân phường 3 và các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh, tham mưu đề xuất chặt hạ, tỉa cành, nhánh cây có nguy cơ ngã, gãy, đổ để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trong mùa mưa năm 2024.

Theo quan sát của phóng viên sáng 6/6, tại một số đoạn taluy dương trên tuyến đèo Prenn chưa được gia cố bằng bờ kè bêtông, đất đá sạt trượt xuống mép đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho các phương tiện, nhất là xe máy.

Đồng thời, một số đoạn đỉnh taluy cao hàng chục mét tiếp giáp rừng thông có nhiều cây thông bị trơ rễ, tiềm ẩn nguy cơ ngã đổ bất cứ lúc nào.

Trước đó, chiều 1/4/2024, trên địa bàn thành phố Đà Lạt xuất hiện mưa lớn gây sạt lở nhỏ trên đèo Prenn. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tổ chức dọn dẹp, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Ngày 2/4, lực lượng chức năng đã tiến hành đốn hạ 10 cây thông có nguy cơ ngã đổ trên tuyến đèo này.

Đèo Prenn vừa mới được nâng cấp, mở rộng đưa vào sử dụng từ trước Tết Nguyên đán 2024. Tuyến đèo này dài khoảng 7km, là cửa ngõ chính nối Đà Lạt với Quốc lộ 20.

Tháng 2/2023, đèo Prenn được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đầu tư 552 tỷ đồng mở rộng gấp đôi với 4 làn ôtô, vận tốc thiết kế 60 km/h./.

Cưa hạ nhiều cây thông có nguy cơ ngã đổ trên đèo Prenn Sau khi khảo sát, lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời đoạn đèo Prenn (từ thác Đatanla) từ sáng 2/4. Đến chiều cùng ngày, có khoảng 10 cây thông sát mép trên đỉnh đồi đã được cưa hạ.