Làm tốt công tác khen thưởng cho lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80

Sáng 3/9, Tiểu ban diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (nhiệm vụ A80), tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ A80, với sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã thành công tốt đẹp, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội hình tham gia diễu binh, diễu hành.

Sau hơn 4 tháng tổ chức huấn luyện, hợp luyện, tổng hợp luyện, sơ duyệt, hoạt động diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm đã bảo đảm chất lượng; các lực lượng tham gia đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, thể hiện sự trang nghiêm, hùng mạnh của quân đội; được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương, khen ngợi, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với đồng bào cả nước về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, chính quy, tinh nhuệ và thân thiện; tạo sức lan tỏa sâu rộng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong nhân dân và bạn bè quốc tế.

Quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tổ chức lực lượng quân đội, dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Tiểu ban diễu binh, diễu hành của Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ từ giáo dục, quán triệt nhiệm vụ; tuyển chọn quân nhân; khảo sát địa điểm huấn luyện; chuẩn bị vũ khí, trang bị, công tác bảo đảm; tổ chức huấn luyện...

Quá trình thực hiện, cán bộ, chiến sỹ, nhất là nữ quân nhân, dân quân tự vệ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đánh giá cao trách nhiệm của các thành viên Tiểu ban diễu binh, diễu hành và tất cả các cán bộ, chiến sỹ tham gia thực hiện nhiệm vụ A80, lưu ý về một số công việc sau diễu binh, diễu hành, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đề nghị các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác bàn giao cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị, phương tiện; tổ chức hành quân về đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối; nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Văn Nghĩa cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ lệnh công tác quân sự quốc phòng năm 2025 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; tiến hành tốt công tác thi đua, khen thưởng, giải quyết tốt chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sỹ tham gia thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành; đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, chiến sỹ, học viên trở về cơ quan, đơn vị yên tâm học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Sau khi các lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, Cục Xe máy-Vận tải (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) đã phối hợp với các đơn vị lên kế hoạch chi tiết nhằm đưa, đón các cán bộ, chiến sỹ thuộc các khối diễu binh, diễu hành trở về đơn vị đang công tác, bảo đảm chu đáo, an toàn, đặc biệt là các lực lượng từ khu vực phía Nam.

Cụ thể, việc đưa các cán bộ, chiến sỹ trở về đơn vị được bố trí với 3 hình thức vận tải: Đường bộ (sử dụng ôtô), đường sắt và đường hàng không, hầu hết sẽ lên đường trong ngày 3/9 và tới nơi trong khoảng từ ngày 3-5/9./.

