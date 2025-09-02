Linh động đóng, mở tuyến cao tốc hướng về Thành phố Hồ Chí Minh để giảm kẹt xe

Chiều 2/9, hàng ngàn phương tiện từ các tỉnh lân cận ùn ùn đổ về Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh khiến tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây rơi vào tình trạng quá tải.

Trước thực trạng trên, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an) đã linh động đóng, mở tuyến cao tốc để hạn chế tình trạng ùn tắc.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, khoảng 16 giờ ngày 2/9, từng đoàn xe nối dài nhiều km tại các trạm thu phí và khu vực nút giao trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Có nhiều thời điểm, dòng xe di chuyển chậm, có lúc gần như "chôn chân," nhích từng chút tại một số điểm. Nhiều khu vực dòng xe đông, di chuyển chậm kéo dài hơn 7km khiến hành trình trở lại Thành phố Hồ Chí Minh của người dân sau kỳ nghỉ lễ gặp nhiều khó khăn.

Dòng xe di chuyển chậm khiến một số tài xế bất chấp nguy hiểm, điều khiển xe di chuyển vào làn dừng khẩn cấp để nhanh chóng vượt qua dòng xe đông đúc.

Hành động này không chỉ vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ tắc đường dành cho xe gặp sự cố, cấp cứu hoặc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Anh Trần Thiên Hùng (ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, gia đình anh khởi hành vào sáng sớm từ tỉnh Khánh Hòa để về lại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi di chuyển đến đoạn cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây thì gặp tình trạng dòng xe liên tục bị ùn ứ.

“Do lượng phương tiện quá đông gây quá tải trên tuyến cao tốc nên khi di chuyển tới nút giao với Quốc lộ 56 (thuộc phường Hàng Gòn, tỉnh Đồng Nai) tôi được lực lượng Cảnh sát Giao thông hướng dẫn chuyển hướng sang Quốc lộ 1 để tiếp tục lộ trình trở về thành phố tránh kẹt xe,” anh Hùng cho biết.

Theo đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây là tuyến huyết mạch thuận lợi kết nối các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đà Lạt với Thành phố Hồ Chí Minh.

Do đó, lực lượng chức năng luôn bố trí chốt trực tại các lối ra, vào trên cao tốc hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh. Khi xảy ra sự cố hoặc lưu lượng phương tiện tăng đột biến, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ linh động đóng, mở làn và điều hướng các phương tiện di chuyển sang Quốc lộ 1 để giảm áp lực cho cao tốc.

“Lượng phương tiện đông nên trên cao tốc chỉ cần một va chạm nhỏ cũng đủ khiến dòng phương tiện ùn tắc kéo dài nhiều km. Do đó chúng tôi luôn chủ động và hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc có thể xảy ra,” vị đại diện này cho biết.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km62+200 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xảy ra va chạm giữa ôtô con và xe tải. Sự cố khiến lưu lượng phương tiện dồn ứ, kéo theo ùn tắc kéo dài trên tuyến./.

Các tuyến đường cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông ổn định trong chiều 2/9 Theo Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 2/9, các tuyến đường nội thành và khu vực lân cận thông thoáng; các cửa ngõ không ghi nhận sự cố.