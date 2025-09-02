Các tuyến đường cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông ổn định trong chiều 2/9

Trong chiều ngày 2/9, các tuyến đường chính nối từ khu vực ven biển phường Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh) về Đồng Nai thông thoáng. Người dân và du khách lưu thông thuận tiện, không diễn ra tình trạng kẹt xe kéo dài như trong ngày 1/9. Tuyến phà biển Vũng Tàu-Cần Giờ trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ, lượng khách qua lại cũng thưa thớt.

Trong khi các tuyến cao tốc, Quốc lộ 1 từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực từ Lâm Đồng, Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh bị ùn ứ… thì ở các cửa ngõ vào Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản thông thoáng.

Tại các khu vực nút giao An Phú, ngã ba Cát Lái (nút giao Võ Nguyên Giáp - Mai Chí Thọ), nút giao Mỹ Thủy… ở phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh, giao thông khá thông thoáng. Nút giao Tân Vạn, điểm nóng ùn tắc trong thời gian gần đây do khu vực đang thi công công trình, tình hình giao thông cũng ổn định.

Ở phía Tây, tuyến Quốc lộ 1 qua Thành phố Hồ Chí Minh cũng không quá đông. Một số thời điểm lượng phương tiện qua các nút giao thông tăng cao.

Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông luôn túc trực điều tiết nên việc lưu thông qua các nút giao Quốc lộ 1 với Nguyễn Hữu Trí, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Trần Đại Nghĩa… thuận lợi, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Theo Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 2/9, các tuyến đường nội thành và khu vực lân cận thông thoáng; các cửa ngõ không ghi nhận sự cố.

Chỉ một số tuyến đường đông phương tiện như Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua nút giao Nguyễn Xí (trước Bến xe miền Đông) và cầu Bình Triệu 2. Dự báo trong giờ cao điểm, các tuyến đường cửa ngõ như Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, các lối ra vào 2 cao tốc... các phương tiện sẽ tăng cao hơn, di chuyển từ trung bình đến chậm.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, trong ngày cuối kỳ nghỉ, sân bay khai thác 725 chuyến bay với hơn 109.000 hành khách; trong đó, khách đến Thành phố Hồ Chí Minhgần 59.000 hành khách, khách đi hơn 50.000 khách.

Trong ngày, Nhà ga T3 dự kiến có 261 chuyến bay nội địa (130 chuyến đi, 131 chuyến đến), phục vụ gần 36.000 khách. Sân bay luôn thông thoáng, các hoạt động ổn định.

Ở các bến phà, lượng người và phương tiện không quá đông. Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu khi khách tăng cao, Bến phà Cát Lái vẫn huy động 7 phà 200 tấn, 100 tấn và 60 tấn hoạt động liên tục. Trong khi đó, phà Bình Khánh cũng bố trí các phương tiện chạy thường xuyên, bảo đảm phục vụ hành khách kịp thời, hạn chế ùn tắc.

Theo ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong, cao điểm Quốc khánh năm nay, lưu lượng phương tiện và hành khách qua phà Cát Lái và Bình Khánh giảm so với mọi năm nhưng vẫn cao hơn ngày thường.

Lượng khách qua phà Cát Lái ước đạt 40.000-65.000 lượt/ngày trong những ngày cao điểm; trong khi phà Bình Khánh phục vụ khoảng 32.000 lượt khách/ngày./.

Ngày cuối nghỉ Lễ 2/9: Cửa ngõ Thủ đô thông thoáng, bến xe không quá đông Các tuyến đường cửa ngõ ra, vào Thủ đô Hà Nội thông thoáng và không bị ùn tắc giao thông trong ngày cuối của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.