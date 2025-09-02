Ngày cuối nghỉ Lễ 2/9: Cửa ngõ Thủ đô thông thoáng, bến xe không quá đông

Ngày 2/9 (ngày cuối cùng trong trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9), các bến xe vắng khách, trong khi nhiều tuyến đường ra, vào cửa ngõ Thủ đô thông thoáng, phương tiện lưu thông bình thường.

Ghi nhận của phóng viên vào 16h30 chiều nay, tại Bến xe Giáp Bát, lượng xe từ các tỉnh, thành đổ về bến liên tục nhưng không quá đông. Trên xe vẫn còn một số ghế trống.

Phía bên ngoài cổng vào, đội ngũ xe ôm, tài xế công nghệ đon đả chào mời khách đi về, lượng xe buýt đi về nhiều xã, phường của thành phố Hà Nội cũng “cõng” một lượng lớn người dân. Giao thông trước cửa bến xe không bị ùn tắc nhờ có lực lượng chức năng phân làn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đại diện Bến xe Giáp Bát cho biết trong ngày hôm nay công suất hoạt động của bến có 430 lượt xe, với khoảng 7.000 khách đến/đi. Nếu so với ngày thường, lượt xe tăng 109% và bằng với cùng kỳ năm trước. Bến xe cũng chưa phải dùng đến xe tăng cường bởi chưa tới công suất hoạt động của bến (1.150 lượt xe/ngày).

“Số lượng xe từ các địa phương về liên tục, trải dài nhiều khung giờ trong ngày nên không bị ùn ứ. Vài năm gần đây, vào các ngày lễ, lượng khách giảm nhiều so với các năm trước bởi người dân chọn lựa đi lại bằng xe cá nhân, xe hợp đồng hoặc xe tiện chuyến,” đại diện Bến xe Giáp Bát thông tin thêm.

Theo lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình, trong ngày cuối nghỉ lễ, bến có 780 lượt xe đến/đi, với khoảng 8.000 khách (tăng 167% so với ngày thường).

“Do nay là ngày cuối nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, trong chiều nay và sáng mai, lượng khách sẽ về bến đông hơn. Bến xe cũng đã tăng cường bố trí nhân viên tại các vị trí ra, vào và phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông cùng Công an phường nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực trong và ngoài bến xe,” lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình thông tin thêm.

Thống kê sơ bộ từ Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho thấy, trong ngày 2/9, ba bến xe gồm: Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm sẽ có 1.960 phương tiện đi/đến với tổng số 18.000 hành khách (tăng 179% so với ngày thường).

Trên các tuyến đường Giải Phóng, đường Vành đai 2, cửa ngõ Pháp Vân, Vành đai 3 trên cao lượng xe đông nhưng chỉ bị ùn ứ khi chờ đèn đỏ. Lượng phương tiện đổ về mỗi lúc một đông. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt ngay nút nhánh lên đường Vành đai 3-cầu Thanh Trì để điều tiết, hướng dẫn phương tiện đi lại nhằm đảm bảo không bị ùn tắc giao thông vào cửa ngõ Thủ đô.

Phía chiều từ Pháp Vân để đi các tỉnh, thành qua tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, lượng xe không quá đông, lưu thông ổn định, không ùn tắc.

Theo một chiến sỹ Cảnh sát giao thông túc trực khu vực nút giao Giải Phóng-Bến xe Nước Ngầm, ngày cuối của kỳ nghỉ Lễ 2/9, tình hình giao thông tại các cửa ngõ Hà Nội diễn ra tương đối thuận lợi và thông thoáng hơn so với dự kiến ban đầu. Nguyên nhân do nhiều người dân đã chủ động trở về Thủ đô sớm hơn để tránh tình trạng ùn tắc vào ngày cuối kỳ nghỉ lễ, đồng thời năm nay nhiều người dân ở lại Hà Nội tham dự các chương trình kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9.

Một số hình ảnh ghi nhận về giao thông Thủ đô trong ngày cuối nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9:

Cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, đoạn kết thúc cao tốc hướng vào trung tâm và Vành đai 3 trên cao, lượng phương tiện có tăng vào cuối chiều nhưng không đáng kể và không gây ùn tắc. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Nút nhánh vòng xoay từ cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ lên đường Vành đai 3 trên cao thông thoáng. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Đường Vành đai 3 nối cầu Thanh Trì phương tiện đông nhưng không bị ùn tắc. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Phương tiện lưu thông bình thường trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Nút giao Giải Phóng với đường Vành đai 3 trên cao thông thoáng trong chiều ngày 2/9. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Đường Vành đai 2 đoạn xuống Ngã Tư Sở đông phương tiện nhưng chỉ bị ùn ứ do chờ đèn đỏ. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Hầm Kim Liên thông thoáng xe đi lại. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Bến xe Giáp Bát không quá đông người dân từ các tỉnh, thành trở về Thủ đô trong chiều ngày 2/9. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)