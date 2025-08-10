Long Xuyên đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế-dịch vụ hiện đại

Ngày 10/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên chính thức.

Dự đại hội có 250 đại biểu chính thức đại diện hơn 4.750 đảng viên thuộc 87 chi, Đảng bộ trực thuộc. Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đến dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Long Xuyên lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là một trong ba Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang chọn tổ chức đại hội sớm làm mẫu để các Đảng bộ cấp xã tham khảo kinh nghiệm tổ chức đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Long Xuyên đặt mục tiêu xây dựng Long Xuyên phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững; là trung tâm đô thị, thương mại, dịch vụ; giữ vai trò hạt nhân kết nối vùng Tứ giác Long Xuyên; có kết cấu hạ tầng đồng bộ, chính quyền đô thị thông minh, đời sống nhân dân được nâng cao; quốc phòng, an ninh vững chắc, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bà Đoàn Thị Hương Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên cho biết giai đoạn 2025-2030, Long Xuyên tập trung xây dựng phường trở thành trung tâm đô thị, thương mại, dịch vụ, văn minh, thông minh, hiện đại, xứng đáng là một trong ba đầu tàu phát triển đô thị của tỉnh An Giang trong giai đoạn mới.

Trong đó, phường tập trung phát triển ba cụm ngành chủ lực gồm: Sản xuất, chế biến, thương mại, dịch vụ thực phẩm gắn với chuỗi cung ứng khu vực; cụm ngành du lịch sinh thái, du lịch sông nước và cụm ngành dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe chuyên sâu...

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Long Xuyên nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Giai đoạn 2025-2030, Long Xuyên phấn đấu tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hàng năm là 5%; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm là 14,55%; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 là 125 triệu đồng/người/năm so với năm 2025 tăng 6,79%... Để đạt được các mục tiêu trên, phường sẽ tập trung 4 khâu đột phá như: Đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện; tập trung phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ và bền vững; đẩy mạnh phát triển thương mại-dịch vụ và củng cố vai trò trung tâm kinh tế tổng hợp của Long Xuyên trong vùng Tứ giác Long Xuyên; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh Long Xuyên còn nhiều tiềm năng, thế mạnh chưa được khai thác tốt để tạo đà bứt phá vươn lên; một số lĩnh vực có triển vọng nhưng chưa thu hút được dự án đầu tư xứng tầm; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội còn thiếu đồng bộ và chưa đáp ứng cho nhu cầu phát triển trong điều kiện mới; một số dự án chậm tiến độ, dang dở kéo dài, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và sinh hoạt của người dân...

Để Long Xuyên bứt phá trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu Đảng bộ phường cần nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò, tiềm năng và cơ hội to lớn của phường Long Xuyên trong tổng thể không gian phát triển mới của tỉnh và khu vực để đổi mới tư duy, tầm nhìn và xác định nhiệm vụ đột phá cho sự phát triển của Long Xuyên xứng tầm là một trong 5 vùng động lực trọng điểm phát triển của tỉnh.

Ông Nguyễn Tiến Hải cũng đặc biệt lưu ý phường Long Xuyên cần chú trọng khai thác tiềm năng “kinh tế đêm,” xây dựng các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và phát triển du lịch theo hướng phát huy thế mạnh “đô thị sông nước” nhằm tạo ra sự khác biệt, nét đặc trưng riêng so với các đô thị khác.

Long Xuyên hiện có lợi thế về kết nối hạ tầng giao thông khi vừa nằm dọc theo các tuyến đường thủy quan trọng, vừa được hưởng lợi trực tiếp từ tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng và khả năng tiếp cận sân bay quốc tế Cần Thơ.

Sự kết nối thuận tiện này không chỉ giúp Long Xuyên mở rộng không gian kinh tế mà còn tạo điều kiện để hướng mạnh về các trung tâm kinh tế lớn như Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Long Xuyên nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Từ đó, Long Xuyên có thể đóng vai trò là đầu tàu trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh An Giang, thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ, chế biến nông sản, dịch vụ logistics và thương mại phát triển mạnh mẽ theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập...

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang chỉ định 33 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Long Xuyên và 11 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Long Xuyên gồm 5 đồng chí.

Ông Huỳnh Quốc Thái được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Long Xuyên, nhiệm kỳ 2025-2030./.

