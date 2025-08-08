Phó Thủ tướng: Bổ sung, tuyển dụng nhân sự có chuyên môn phù hợp tại cấp xã

Ngày 8/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đại diện các bộ, ngành Trung ương đã làm việc với 4 tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tình hình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau khi nghe báo cáo về những thuận lợi, khó khăn của các địa phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương rà soát, phân bổ và bố trí cán bộ phù hợp, nhất là nhiệm vụ, chức danh, tiêu chuẩn công chức cấp xã trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, môi trường, nông nghiệp.

Đồng thời, các địa phương bổ sung, điều động, tuyển dụng nhân sự có chuyên môn phù hợp tại cấp xã, ưu tiên từ nguồn nhân lực hiện có; xây dựng các chương trình đào tạo đặc biệt trong một số lĩnh vực để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương chú trọng đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, nhất là hạ tầng công nghệ thông tin tại chính quyền cấp xã; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút, ổn định đội ngũ cán bộ công chức tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đặc khu...

Các địa phương quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ về đi lại, chỗ ở cho cán bộ làm việc sau điều chuyển công tác để giữ chân và thu hút nhân lực.

Bên cạnh đó, các địa phương cần thành lập mạng lưới hỗ trợ, phối hợp liên ngành tại cấp xã trong một số lĩnh vực như phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Ngoài ra, việc bổ sung quy hoạch liên quan đến hệ thống giao thông tỉnh là hết sức cần thiết sau sáp nhập. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương có liên quan cần tính toán quy hoạch kết hợp đa phương tiện giao thông bao gồm đường sắt, đường bộ... mở đường cho phát triển kinh tế-xã hội toàn diện.

Về giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng cho rằng hiện nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của các tỉnh còn thấp, cần làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhất là các vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách về đất đai, xây dựng, nông nghiệp, đấu thầu..., đề xuất giải pháp để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Về các dự án vướng mắc khó khăn chậm triển khai, cần thống kê rà soát, phân loại, trong đó, các dự án đã thanh tra, kiểm tra có bản án cần đưa vào xử lý. Những dự án đang điều tra, thanh tra chưa có kết luận cần tạm thời đưa ra khỏi danh mục.

Phó Thủ tướng tiếp thu ý kiến địa phương về các chính sách đặc biệt để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh các tỉnh biên giới phía Tây Nam và giao Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo về dự án cảng Hòn Khoai, tuyến đường kết nối Đất Mũi.

Theo báo cáo từ Vụ trưởng Vụ kinh tế, địa phương và lãnh thổ-Bộ Tài chính Lê Thành Quân, 6 tháng đầu năm 2025, tăng trưởng GRDP của các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Vĩnh Long đều đạt mức khá. Trong số đó, An Giang và Vĩnh Long dẫn đầu với mức tăng xấp xỉ và vượt 8%, thể hiện hiệu quả trong cơ cấu chuyển dịch kinh tế.

Ngành công nghiệp-xây dựng tăng mạnh tại 4 địa phương, đóng vai trò động lực then chốt. Ngành du lịch phục hồi tốt, đặc biệt ở An Giang và Cà Mau nhờ du lịch nội địa phát triển. Lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng chậm tại các địa phương do chịu tác động bởi biến đổi khí hậu và biến động giá.

Về thu hút đầu tư, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Vĩnh Long thu hút ước đạt hơn 60 dự án đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư đăng ký đầu tư vượt 42.000 tỷ đồng.

Cà Mau nổi bật với các dự án năng lượng và công nghiệp trọng điểm như: Nhà máy điện khí LNG, Đạm Cà Mau mở rộng; tỉnh Vĩnh Long có bước phát triển mạnh trong thu hút FDI, đặc biệt là tại khu công nghiệp Hòa Phú đạt trên 1 tỷ USD.

Đồng Tháp và An Giang tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông-thủy sản và logistic gắn với vùng nguyên liệu. Hơn 1.000 doanh nghiệp thành lập mới tại mỗi địa phương, chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, chế biến nông sản và logistics. Tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký trực tuyến đạt từ 95-100%, cho thấy việc áp dụng chuyển đổi số trong quản lý đầu tư-doanh nghiệp đã được những thành tựu nổi bật.

Về nhà ở xã hội, tỉnh An Giang dẫn đầu trong 4 địa phương về tiến độ xây dựng, đã hoàn thành 1.809 căn, đạt khoảng 72% kế hoạch năm 2025. Bên cạnh đó, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau đang trong giai đoạn đầu triển khai, các dự án trong giai đoạn hoàn tất thủ tục pháp lý.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, lãnh đạo các địa phương cho biết, sau sắp xếp, nhân sự của cấp xã chủ yếu sắp xếp cơ học. Số lượng dôi dư nhưng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu vị trí việc làm, trình độ chưa đồng đều, còn tình trạng thừa, thiếu cục bộ.

Với số lượng đầu mối quản lý tăng hơn 10 lần so với trước và nhân sự phần lớn đã thay đổi, nên việc theo dõi, quản lý, nắm tình hình và cập nhật thông tin, số liệu báo cáo phục vụ yêu cầu của các cơ quan ở Trung ương, tỉnh gặp khó khăn, không đảm bảo thời gian theo yêu cầu.

Thêm vào đó, một số thủ tục trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (lĩnh vực tư pháp, địa chính, tài chính,...) vẫn chưa cập nhật hoàn chỉnh, chưa đồng bộ nên gặp nhiều khó khăn, vướng mắc./

