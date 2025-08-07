An Giang: Hỗ trợ cán bộ, người lao động 24 tháng khi thay đổi nơi làm việc

Nhằm đảm bảo đời sống và điều kiện công tác cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị ảnh hưởng do sắp xếp lại đơn vị hành chính sau khi hợp nhất hai tỉnh An Giang và Kiên Giang (cũ), tỉnh An Giang sẽ hỗ trợ chi phí đi lại, sinh hoạt và lưu trú đối với các trường hợp phải thay đổi nơi làm việc từ trung tâm hành chính tỉnh An Giang (cũ) sang trung tâm hành chính tỉnh An Giang (mới) và ngược lại.

Các nhóm đối tượng chính, gồm: Cán bộ, công chức, người lao động làm việc trong cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; viên chức, người lao động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; người làm việc thường xuyên, người lao động của các cơ quan hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh.

Mức hỗ trợ tài chính, gồm: Chi phí đi lại 2 triệu đồng/người/tháng; sinh hoạt phí 1,5 triệu đồng/người/tháng; lưu trú 1,5 triệu đồng/người/tháng. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã được bố trí xe đưa đón hoặc nhà ở công vụ theo tiêu chuẩn quy định thì không được hỗ trợ tương ứng chi phí đi lại hoặc lưu trú.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đủ điều kiện được hưởng chế độ hỗ trợ trong vòng 24 tháng, kể từ ngày thay đổi nơi làm việc để ổn định cuộc sống, công tác tại nơi làm việc mới.

Việc hỗ trợ thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự chủ động trong công tác quản lý nhân sự, góp phần quan trọng vào việc ổn định đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở giai đoạn chuyển đổi hành chính.

Đây không chỉ là chính sách hỗ trợ tài chính mà còn là sự động viên tinh thần, giúp đội ngũ cán bộ yên tâm làm việc, đảm bảo hiệu quả hoạt động liên tục của bộ máy hành chính nhà nước.

Được biết, nguồn kinh phí hỗ trợ trích từ ngân sách nhà nước tỉnh và các nguồn thu hợp pháp khác của cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, tổng kinh phí là hơn 80 tỷ đồng/năm. Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã quyết nghị thống nhất thông qua việc hỗ trợ tài chính tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2025./.

