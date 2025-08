Màn trình diễn đặc biệt của lực lượng cảnh vệ CAND: Kịch tính, mãn nhãn

Màn trình diễn quy mô lớn của Cảnh vệ Công an Nhân dân thể hiện sức mạnh và tiềm lực ngày càng lớn mạnh của lực lượng này trong công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc và nhân dân.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chương trình trình diễn kỹ thuật và nghiệp vụ đặc biệt của lực lượng cảnh vệ Công an Nhân dân được tổ chức, thể hiện tính chuyên nghiệp bậc nhất của đội quân tinh nhuệ cùng những phương tiện hiện đại được sử dụng trong các nhiệm vụ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ.

Với sự tham gia của hơn 200 cán bộ, chiến sỹ tinh nhuệ và các phương tiện chuyên dùng hiện đại, lần đầu tiên, màn trình diễn có quy mô lớn của Lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân được tổ chức giữa không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Chương trình đã mang đến những trải nghiệm chân thực, giúp nhân dân hiểu sâu hơn về công việc, thử thách và trách nhiệm cao cả của những người lính thầm lặng trong mọi thời kỳ.

Sự kiện này cũng thể hiện sức mạnh và tiềm lực ngày càng lớn mạnh của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân trong công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc và nhân dân./.