Mập mờ nguồn gốc sữa: Doanh nghiệp thoắt “ẩn” thoắt “hiện”

Như các bài trước đã đề cập, trong quá trình xác minh một số loại thực phẩm chức năng mua được trên thị trường, nhóm phóng viên đã kiểm tra thực tế (ngày 6/5) và liên hệ với chính quyền cơ sở để tìm địa chỉ sản xuất nhưng đều không tìm thấy. Điều ngạc nhiên là sau khi nhóm phóng viên làm việc với một số cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình, thì bất ngờ biển hiệu của doanh nghiệp lại xuất hiện ở địa điểm mà trước đó hai ngày không có.

Quản lý thị trường xác minh không hoạt động

Mang theo những sản phẩm USAEndsure, USAEndisure Gold, nhóm phóng viên đã liên hệ làm việc với cơ quan quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình. Tại buổi làm việc sáng 8/5, ông Trương Thanh Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình và một số thành viên đã ghi nhận những sản phẩm mà nhóm phóng viên phản ánh.

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường cho biết, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm công nghệ cao Minh Chung đã đổi tên thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam, địa chỉ: Thôn Diềm Xá, xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, chủ doanh nghiệp là bà Hà Thị Mơ. Bà Hà Thị Mơ còn đại diện cho một số đơn vị khác như Nhà máy Sản xuất Michico - Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam; Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Việt Nam Anh Quốc Trường Đại Hưng - Chi nhánh Hòa Bình (trong bài trước chúng tôi có phản ánh).

Ông Nguyễn Đức Phượng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 (phụ trách địa bàn Thành phố Hoà Bình, huyện Đà Bắc, huyện Lương Sơn), Cục Quản lý thị trường Hoà Bình cho biết, trước đây cán bộ của Đội có phối hợp cùng công an huyện, xã đi kiểm tra, xác minh xưởng của công ty Minh Chung không hoạt động gì, gọi giám đốc phải đến lần thứ 3 mới lên làm việc. “Trong chỗ công ty không hoạt động, không có máy móc, thiết bị gì, anh em không thể vào kho, chỉ ngồi và mời làm việc cung cấp những thông tin mà mình yêu cầu xác minh... Nhưng do từ tháng 3 tới giờ chưa thành lập được chi cục nên anh em cũng chưa xác minh tiếp được,” ông Phượng chia sẻ.

Ông Trương Thanh Sơn cho biết thêm, theo quy định của pháp luật hiện hành, quản lý thị trường chỉ có thể tiến hành kiểm tra đối với các doanh nghiệp khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Cụ thể ở đây là “đi kiểm tra, xác minh khi sản phẩm có dấu hiệu vi phạm liên quan đến xâm phạm bản quyền, về nhãn, còn kiểm tra công ty về chất lượng hàng hóa thì không được phép vào kiểm tra, hạn chế ở chỗ đó”, ông Sơn nói. Tiếp nhận thông tin về việc không xác minh được địa chỉ thực tế của các công ty này, đơn vị sẽ làm báo cáo và gửi các cơ quan liên quan.

Thông tin từ đại diện quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình cho biết, năm 2024, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm công nghệ cao Minh Chung có hai nhãn hiệu bị xử phạt với hành vi Buôn bán hàng hoá xâm phạm quyền. Cụ thể, sữa OBISURE GOLD Platinum gồm 396 lon, khối lượng 900g được sản xuất tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm công nghệ cao Minh Chung, trị giá hàng hoá 35.640.000 đồng. Phạt tiền 17.500.000 đồng, hành vi vi phạm: Buôn bán hàng hoá xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Sữa OBISURE GOLD LUXURY Sữa non - Tổ yến gồm 372 lon, khối lượng 900g/lon, trị giá 31.620.000 đồng được sản xuất tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm công nghệ cao Minh Chung - Chi nhánh Hòa Bình. Phạt tiền 20.000.000 đồng, hành vi vi phạm: Buôn bán hàng hoá xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.

Nguồn gốc vẫn mập mờ

Chiều cùng ngày, chúng tôi đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình và ông Nguyễn Mạnh Tuân, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp. Đại diện Chi cục khẳng định, trên địa bàn tỉnh có Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm công nghệ cao Minh Chung - Chi nhánh Hòa Bình, địa chỉ: Sau khu công nghiệp Lương Sơn, khu tái định cư 1, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.



Công ty này đã có thông báo số 02/2024-MICHICO ngày 29/8/2024 gửi Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm về việc thay đổi tên công ty chuyển đổi thành Nhà máy sản xuất MICHICO - Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam.

Theo rà soát, số TCB 35/QG-HB/2024 thì hồ sơ TCB của Chi nhánh Công ty có tên là thực phẩm bổ sung Bio Allpha Lipits Nutrihealth Colostrum USAEndisure milk gold, gửi đến Chi cục ngày 13/12/2024 và số TCB 26/MC-HB/2024 có tên là Bio Allpha Lipits Nutrihealth Colostrum usaEnd sure milk gold gửi đến Chi cục ngày 10/5/2024 (hồ sơ tự công bố sản phẩm theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 15/2018/NĐ -CP).

Theo rà soát, số lượng hồ sơ thực phẩm bổ sung (sữa) các năm từ 2022 đến tháng 4/2025 là 126 hồ sơ. Tuy nhiên khi được đề nghị cung cấp danh sách 126 hồ sơ này thì ông Tuân cho biết là hiện các đồng chí phụ trách phần này đang đi công tác, chưa thể cung cấp.

Trong tháng 3/2025, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã thực hiện lấy 18 mẫu đối với sản phẩm thực phẩm bổ sung có trong kho tại Chi nhánh Công ty gửi đi kiểm nghiệm tại Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia. Kết quả 18/18 mẫu có chỉ tiêu an toàn đạt theo hồ sơ tự công bố. Nhưng cũng với lý do cán bộ phụ trách đang đi công tác nên Chi cục chưa cung cấp danh sách này cho phóng viên.

Tuy nhiên, theo Thông báo số 02/2024-MICHICO ngày 29/8/2024, ghi rõ kể từ ngày 29/8/2024, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm công nghệ cao Minh Chung - Chi nhánh Hòa Bình chính thức sử dụng tên Nhà máy Sản xuất Michico - Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam theo thông tin đã sửa đổi.

Các thông tin cũ về công ty không còn giá trị pháp lý kể từ ngày nêu trên. Nhưng sản phẩm mà chúng tôi đưa cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thẩm định lại ghi nhãn sản xuất tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm công nghệ cao Minh Chung, ngày sản xuất 15/9/2024.

Chiều 8/5, một điều bất ngờ là tại địa chỉ hôm trước chúng tôi đi tìm các công ty sản xuất ghi trên nhãn mác (Sau khu công nghiệp Lương Sơn, khu tái định cư 1, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) thì dưới băng rôn thông báo “Công ty tạm ngừng sản xuất để nâng cấp sửa chữa nhà xưởng” đã xuất hiện một tấm biển màu xanh với nội dung: NHÀ MÁY SẢN XUẤT MICHICO - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG QUỐC GIA VIỆT NAM. Mã số thuế 0107120067-001 - ĐT: 02439047.555.

Chúng tôi liên hệ lại với ông Vũ Văn Bồng, Trưởng Tiểu khu Liên Sơn thì ông Bồng khẳng định là chưa có công ty này bao giờ, “họ không treo biển, giờ lại mới treo lên.”

Như vậy, sau khi mất khá nhiều công sức để xác minh, nguồn gốc ghi trên những sản phẩm sữa mà chúng tôi đề cập vẫn rất mập mờ, thậm chí là không có giá trị. Vậy làm thế nào người tiêu dùng thẩm tra được để tránh mua nhầm, trách nhiệm của cơ quan quản lý ở đâu./.

