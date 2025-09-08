Memphis Depay trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Hà Lan

Memphis Depay có ngày thi đấu thăng hoa để góp công lớn giúp Đội tuyển Hà Lan giành chiến thắng 3-2 trong chuyến làm khách trên sân của Litva ở bảng G vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Chân sút 31 tuổi phá vỡ thế cân bằng về mặt tỷ số bằng pha dứt điểm gọn gàng sau đường kiến tạo của Cody Gakpo ở phút 11, đưa Hà Lan vươn lên dẫn trước 1-0.

Đến phút 63, Memphis Depay tiếp tục chơi ấn tượng với pha bật cao đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng nhọc nhằn 3-2 cho "Cơn lốc màu da cam."

Cú đúp vào lưới Litva không của Depay không chỉ giúp Hà Lan giành trọn ba điểm mà còn đưa anh đi vào lịch sử bóng đá Hà Lan.

Cụ thể, với cú đúp này, Memphis Depay đã lập nên kỳ tích khi trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại của "Cơn lốc màu da cam."

Memphis Depay đã có được tổng cộng 52 bàn cho đội tuyển quốc gia sau 104 lần ra sân, vượt qua kỷ lục ghi bàn trước đó do Robin van Persie giữ (50 bàn).

Trước đó, Memphis Depay cũng đã cân bằng kỷ lục kiến ​​tạo mọi thời đại của Wesley Sneijder (30 pha) trong trận đấu với Ba Lan với pha dọn cỗ cho Denzel Dumfries ghi bàn thắng.

Trong sự nghiệp của mình Depay cũng đã đạt nhiều cột mốc đáng nhớ. Năm 2021, anh ghi được 17 bàn thắng trong một năm dương lịch, để trở thành cầu thủ ghi nhiều nhất đối với một cầu thủ quốc tế người Hà Lan.

Memphis cũng đã phá vỡ kỷ lục 100 lần khoác áo Đội tuyển quốc gia Hà Lan khi góp mặt ở trận tứ kết UEFA Nations League gặp Tây Ban Nha vào tháng 3/2025. Anh cầu thủ thứ 10 trong lịch sử Hà Lan đạt đến cột mốc 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Memphis Depay được gọi lên đội tuyển quốc gia vào năm 2013 (khi đó mới 19 tuổi) và có trận ra mắt dưới thời Louis van Gaal trong trận vòng loại World Cup 2014 gặp Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 15/10/2013.

Bàn thắng đầu tiên cho Hà Lan của chân sút này được thực hiện tại World Cup 2014, trận đấu mà Oranje giành chiến thắng quan trọng 3-2 trước Australia ở lượt trận thứ hai vòng bảng.

Sau bàn thắng đầu tiên, Depay tiếp tục thi đấu ấn tượng và ghi bàn thắng thứ hai cho "Cơn lốc màu da cam" khi đối đầu Chile ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2024.

Sau 12 năm, Memphis Depay giờ đây đã có tổng cộng 52 bàn thắng và vẫn còn nhiều cơ hội để thiết lập nên những kỷ lục mới trong màu áo Đội tuyển Hà Lan.

Còn với Đội tuyển Hà Lan, chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Litva tại sân Darius and Girenas giúp họ tiếp tục đứng vững ở ngôi đầu bảng G, để tiến thêm bước dài đến châu Mỹ tham dự vòng chung kết World Cup 2025.

"Cơn lốc màu da cam" hiện đang có được 10 điểm (3 thắng, 1 hòa, hiệu số +11), bằng điểm với Đội tuyển Ba Lan nhưng đang thi đấu ít hơn đối thủ một trận.

Theo lịch thi đấu, Hà Lan sẽ có chuyến làm khách trên sân của Malta vào ngày 9/10. Đây sẽ là cơ hội thuận lợi để thầy trò ông Ronald Koeman có thêm chiến thắng./.

Vòng loại World Cup 2026: Các "ông lớn" đua nhau thắng tưng bừng Các đội được đánh giá "cửa trên" như Tây Ban Nha và Bỉ đều đã tạo nên những màn "hủy diệt," trong khi Đội tuyển Đức có chiến thắng đầu tiên tại vòng loại World Cup 2026.