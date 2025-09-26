Microsoft chấm dứt quyền truy cập công nghệ của quân đội Israel

Báo The Guardian ngày 25/9 đưa tin Microsoft đã chấm dứt quyền truy cập của quân đội Israel vào công nghệ mà lực lượng này sử dụng để vận hành một hệ thống giám sát quy mô lớn, thu thập hàng triệu cuộc gọi điện thoại của dân thường Palestine mỗi ngày tại Dải Gaza và Bờ Tây.

Theo các nguồn thạo tin, cuối tuần trước Microsoft đã thông báo với giới chức Israel rằng Đơn vị 8200 - cơ quan tình báo tinh nhuệ của quân đội Israel, đã vi phạm điều khoản dịch vụ khi lưu trữ khối dữ liệu khổng lồ này trên nền tảng điện toán đám mây Azure.

The Guardian cũng tiết lộ, quyết định cắt quyền truy cập một phần vào dịch vụ Azure không ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác rộng hơn giữa Microsoft và quân đội Israel và quân đội Israel vẫn sẽ được sử dụng các dịch vụ khác của công ty.

Được trang bị khả năng lưu trữ và xử lý gần như không giới hạn của Azure, Đơn vị 8200 đã xây dựng một hệ thống mới, cho phép các sĩ quan tình báo thu thập, phát lại và phân tích nội dung các cuộc gọi di động của toàn bộ người dân Palestine.

The Guardian cho biết quy mô dự án giám sát của Đơn vị 8200 - lực lượng tình báo thuộc quân đội Israel, tương đương Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), lớn đến mức một khẩu hiệu đã hình thành nội bộ để phản ánh tầm vóc và tham vọng: “Một triệu cuộc gọi mỗi giờ."

Trước đó, báo The Guardian và tạp chí +972 Magazine tiết lộ rằng Azure đã được Đơn vị 8200 sử dụng để lưu trữ vô số bản ghi các cuộc gọi điện thoại di động của người Palestine sống tại Bờ Tây và Dải Gaza.

Sau khi xuất hiện các thông tin này, Microsoft đã ra lệnh tiến hành đánh giá độc lập về mối quan hệ của mình với Đơn vị 8200.

Theo The Guardian, kết quả đánh giá đã khiến Microsoft chấm dứt quyền truy cập của đơn vị này vào một số dịch vụ lưu trữ đám mây và dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Hiện cả Microsoft lẫn quân đội Israel đều chưa đưa ra bình luận chính thức về báo cáo này./.

