Mở cổng đề cử những dự án “Kiên trì phụng sự" tại Human Act Prize 2025

Cổng thông tin đề cử, đăng ký dự án tham dự Giải thưởng Hành động vì cộng đồng-Human Act Prize mùa thứ ba, năm 2025 đã chính thức mở từ ngày hôm nay, tại địa chỉ: https://humanactprize.org/congdongdecu.

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi lễ công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng-Human Act Prize mùa thứ ba, năm 2025 do Báo Nhân dân tổ chức ngày 20/8, tại Hà Nội.

Tiếp nối tinh thần của hai mùa đầu tiên, giải thưởng tiếp tục hành trình truyền cảm hứng, tôn vinh những hành động vì cộng đồng bền bỉ, thầm lặng nhưng có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Năm nay, Giải thưởng Hành động vì cộng đồng-Human Act Prize có chủ đề “Kiên trì phụng sự.”

Chia sẻ về chủ đề của Human Act Prize 2025, ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng cho biết năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong lịch sử dân tộc Việt Nam - 50 năm thống nhất non sông, 80 năm thành lập nước. Đây cũng là năm tiến hành cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sáp nhập các đơn vị hành chính. Đây không chỉ là những sự kiện mang tính biểu tượng, mà còn là bước chuyển mình quyết liệt để dân tộc ta bước vào một kỷ nguyên vươn mình.

ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban Tổ chức Human Act Prize 2025 chia sẻ thông tin về giải thưởng. (Ảnh: Báo Nhân dân)

"Trong thời điểm lịch sử quan trọng này, chúng ta càng thấy rõ hơn bao giờ hết ý nghĩa sâu xa của hai từ: "Phụng sự". Phụng sự không chỉ là trách nhiệm của riêng nhà nước, của riêng doanh nghiệp hay tổ chức xã hội - mà là tiếng gọi lương tri tha thiết của cả dân tộc biết gắn bó, sẻ chia và không bỏ ai lại phía sau và để hành trình phụng sự ấy không bị gián đoạn bởi khó khăn, đạt hiệu quả bền vững, chúng ta cần kiên trì dấn bước với một ý chí và niềm tin mãnh liệt," ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Với chủ đề “Kiên trì phụng sự,” Human Act Prize 2025 không chỉ khắc họa chiều sâu của những nỗ lực dấn thân mà còn nhằm tôn vinh những tác động xã hội thực tế mà dự án mang lại. Họ là những người vượt qua giới hạn về nguồn lực, thời gian và cả niềm tin để từng ngày nuôi dưỡng các sáng kiến nhân văn, không mỏi mệt trước khó khăn, không thoái lui trước thử thách. Chính sự kiên trì ấy đã và đang tạo nên những thay đổi âm thầm nhưng sâu sắc, lặng lẽ nhưng đầy sức mạnh cho cộng đồng.

Human Act Prize 2025 đang tiếp tục tìm kiếm và vinh danh những cá nhân, tổ chức đang triển khai các dự án vì cộng đồng không phân biệt quy mô, xuất phát điểm hay lĩnh vực hoạt động. Các dự án tham gia Human Act Prize 2025 sẽ được đánh giá dựa trên 5 nhóm tiêu chí chính: Tính cam kết, Tính bền vững, Tính sáng tạo, Tính tác động, Tính lan tỏa.

Ông Bùi Ngọc Hải, Giám đốc dự án "Giải Thưởng Hành Động Vì Cộng Đồng" cho biết nhiều dự án vừa và nhỏ đang gặp khó khăn về nguồn lực, một trong những điểm mới nổi bật của Human Act Prize năm nay là việc lần đầu tiên triển khai cơ chế “Cố vấn đồng hành cùng dự án.” Theo đó, một số dự án lớn sẽ tình nguyện đóng vai trò đỡ đầu không chỉ hỗ trợ chuyên môn, chia sẻ tri thức mà còn kết nối các nguồn lực cần thiết để tiếp sức cho các sáng kiến vừa và nhỏ trong giai đoạn phát triển. Một số thành viên Ban Giám khảo và các chuyên gia cũng sẽ trực tiếp cố vấn cho các dự án.

Đây chính là cơ chế hỗ trợ đa tầng, tiếp nối tinh thần “Cộng đồng kiến tạo” nhằm hình thành một mạng lưới phụng sự vững chắc, nơi mỗi sáng kiến không còn đơn độc, mà trở thành một mắt xích trong hệ sinh thái hợp lực, chia sẻ và cùng kiến tạo những thay đổi bền vững cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, Human Act Prize năm nay cũng triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu và hoàn toàn miễn phí dành cho những cá nhân đang điều hành các dự án cộng đồng quy mô vừa và nhỏ./.

Lộ trình Giải thưởng Human Act Prize 2025: 20/8/2025: Mở cổng đăng ký 20/8/2025: Họp báo & Mở Cổng thông tin đề cử 10/10/2025: Đóng cổng đăng ký 21/10/2025: Chấm sơ khảo 23/10/2025: Công bố kết quả sơ khảo 14/11/2025: Khai mạc triển lãm & chấm chung khảo 14/11-23/11/2025: Triển lãm các sáng kiến vì cộng đồng 13/12/2025: Gala Trao giải

