Ngày 17/11/2024: Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Từ năm 2005, Liên hợp quốc đã chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hằng năm là “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.”

Năm 2024, “Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” được tổ chức vào ngày 17/11/2024.

Với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn,” tối ngày 17/11/2024, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2024 tại chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình).

Lễ tưởng niệm nghĩa cử mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, bày tỏ niềm thương xót với những người không may thiệt mạng do tai nạn giao thông; nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông; cảnh báo mọi người về hậu quả do tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông…/.

Đại lễ cầu siêu: Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông Đại lễ không chỉ có ý nghĩa tưởng nhớ những nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông mà còn nhắc nhở mỗi người nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.