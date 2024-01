Nghệ An: Bắt giữ 2 đối tượng buôn bán gần 3 tấn vảy tê tê trị giá hơn 14 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Văn Mạnh và Trần Thị Ngọc. (Ảnh: Truyền hình Nghệ An)

Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Mạnh (sinh năm 1988) và Trần Thị Ngọc (sinh năm 1968) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” và tội “Buôn bán hàng cấm.”

Trước đó, ngày 24/10/2023, tại xóm Ngọc Sơn, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh phối hợp Công an xã Đô Thành, huyện Yên Thành kiểm tra, phát hiện 2 đối tượng Hồ Văn Mạnh và Trần Thị Ngọc cùng trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành có hành vi cất giữ 110 bao tải các loại có chứa vảy tê tê với tổng khối lượng 2.846kg, trị giá hơn 14 tỷ đồng…

Tại thời điểm kiểm tra, 2 đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ của số hàng nói trên.

Qua đấu tranh, đối tượng Mạnh khai nhận mua vảy tê tê từ nước ngoài về cất giấu tại nhà Trần Thị Ngọc, sau đó phân loại và làm sạch với mục đích bán kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

