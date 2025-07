Nghệ An: Một người tử vong, 4 người bị thương do dông, lốc

Ngày 21/7, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết do ảnh hưởng của bão số 3, từ tối 19/7 mưa lớn, dông, lốc đã xuất hiện, đã có 1 người chết và 4 người bị thương do cây đổ.

Mưa, kèm giông lốc cùng khiến nhiều nhà dân, hàng trăm ha lúa, hoa màu tại 60 xã trên địa bàn bị hư hỏng.

Trường hợp tử vong là ông Vương Thanh L. (sinh năm 1966, trú tại Khối Thái Bình, phường Vinh Lộc). Theo báo cáo, khoảng 20 giờ ngày 19/7, gió lốc làm gãy cành cây vào nhà khiến ông L. tử vong.

Mưa dông kèm lốc cũng khiến 4 người khác bị thương gồm em Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Hữu Khang (cùng sinh năm 2012), cùng trú tại xã Nghĩa Hưng; em Võ Đình Nam (sinh năm 1996, trú tại xã Minh Hợp) và bà Hoàng Thị Tính (thôn 1, xã Kim Bảng).

Giông lốc cũng gây hư hại 390 nhà dân, trong đó 17 nhà thiệt hại hoàn toàn (trên 70%), 83 nhà thiệt hại trên 30% và 290 nhà thiệt hại dưới 30%, ngoài nhà dân một số phòng học, phòng công vụ cũng bị hư hại nhẹ.

Về nông nghiệp, theo báo cáo có 5,55 ha lúa, gần 98 ha hoa màu, hơn 1.037 ha cây lâu năm, hơn 115 ha cây hàng năm, hơn 218 ha cây ăn quả tập trung và trên 183 ha rừng tự nhiên bị gãy đổ, hư hại…

Trước những thiệt hại, cùng với tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương huy động các nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bước đầu ổn định đời sống cho nhân dân. Tổ chức kiểm tra, đánh giá cụ thể thiệt hại, tổng hợp đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ theo quy định.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh hiện Nghệ An có 2.816 phương tiện đánh bắt hải sản. Đến 10 giờ ngày 21/7 đã có 2.807 phương tiện đang neo đậu an toàn tại bến, 9 phương tiện còn lại đang hoạt động an toàn tại các vùng biển phía Nam.

Nghệ An có hơn 1.000 hồ đập lớn nhỏ hiện đang được vận hành theo phương án phòng chống thiên tai được phê duyệt. Riêng hồ Sông Đào dự kiến bắt đầu xả lũ vào 8 giờ ngày 22/7 với lưu lượng 25-264m3/s. Ngoài ra, có 23 hồ chứa thủy điện đang được vận hành, khai thác bình thường đúng quy trình được duyệt.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn, gây sạt lở cục bộ tại một số địa phương miền núi nên trong trường hợp mưa lớn tiếp tục xảy ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tổ chức rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn./.

Bão số 3 đi vào phía Bắc Vịnh Bắc Bộ với gió giật cấp 11, nhiều nơi có mưa to Do ảnh hưởng của bão số 3, từ ngày 21/7 đến đêm 22/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 170-280mm, có nơi trên 450mm.