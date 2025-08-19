Nghệ An: Xã Bích Hào dành quỹ đất để thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư

Ngày 19/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Bích Hào (tỉnh Nghệ An) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả Đảng bộ và nhân dân xã Bích Hào đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều điểm sáng nổi bật.

Ông Nguyễn Xuân Thắng gợi mở một số định hướng phát triển đối với xã Bích Hào trên từng lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và thương mại.

Xã cần chú trọng tăng hàm lượng khoa học, công nghệ, tích cực hỗ trợ nhân dân tiếp cận khoa học công nghệ và thị trường; tăng cường liên kết giữa các hộ sản xuất và giữa các hộ sản xuất với doanh nghiệp; chú trọng khôi phục các cây, con mang tính đặc trưng, đặc sản của địa phương.

Địa phương cần quy hoạch, dành quỹ đất để thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư, nhất là các doanh nghiệp chế biến nông sản, tạo hiệu quả trong khơi thông nguồn lực; phát huy, khai thác phố thị chợ Phuống để phát triển thương mại, dịch vụ mang tính đặc trưng, hấp dẫn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Võ Thị Minh Sinh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy cao tinh thần “đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo”; tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ xã có bản lĩnh, năng lực và uy tín, đảm bảo bộ máy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng sự hài lòng của nhân dân.

Xã Bích Hào cần chú trọng khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường theo hướng bền vững; giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Địa phương tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phát huy cao nhất vai trò trung tâm, chủ thể của nhân dân để mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi khu dân cư là một thành trì vững chắc về an ninh trật tự, là “chất keo” kết dính “tình làng, nghĩa xóm” trong phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đảng bộ xã Bích Hào được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Đảng bộ 4 xã: Mai Giang, Thanh Lâm, Thanh Tùng và Thanh Xuân, thuộc huyện Thanh Chương trước đây. Đảng bộ hiện có hơn 1.500 đảng viên, sinh hoạt tại 55 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ 4 xã trước khi sáp nhập và xã Bích Hào hiện nay đã đoàn kết, nỗ lực, đổi mới phương thức lãnh đạo, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận của nhân dân để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ. Nổi bật là kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 108,8% so với kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2024 đạt 53,1 triệu đồng.

Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe được nâng lên; thực hiện hiệu quả chính sách xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 137 hộ dân. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã đến cuối năm 2024 chỉ còn 2,06%.

Quốc phòng-an ninh được tăng cường; xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ gắn với phát triển kinh tế-xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định.

Đại hội đã thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bích Hào khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 22 đồng chí và Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 10 đồng chí.

Đồng chí Trần Linh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã Bích Hào, nhiệm kỳ 2025-2030./.

