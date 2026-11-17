Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Các định hướng đặt ra tập trung vào hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, chuẩn hóa tiêu chí đánh giá hiệu quả thực thi, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường trách nhiệm công vụ và xây dựng cơ chế phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Qua đó, góp phần đưa pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội./.
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Nội dung cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đăng trên Nhật báo Trung Quốc
Nhật báo Trung Quốc (China Daily) đăng Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với tiêu đề "Chung một đại dương-Chung một tương lai."
Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn APEC lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc.
Chung một đại dương - chung một tương lai
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đăng trên China Daily ngày 17/11 nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.