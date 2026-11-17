Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Các định hướng đặt ra tập trung vào hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, chuẩn hóa tiêu chí đánh giá hiệu quả thực thi, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường trách nhiệm công vụ và xây dựng cơ chế phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Qua đó, góp phần đưa pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội./.