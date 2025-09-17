Nghĩa tình Thông tấn xã Việt Nam và Campuchia

Mối quan hệ gắn bó giữa TTXVN và Thông tấn xã Campuchia thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia.

Sau chiến thắng 7/1/1979, đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã thành lập đoàn chuyên gia lên đường làm nhiệm vụ quốc tế giúp hãng Thông tấn quốc gia Campuchia SPK, nay là Thông tấn xã Campuchia AKP.

Trải qua gần nửa thế kỷ, mối quan hệ gắn bó mật thiết, lâu đời giữa TTXVN và hãng Thông tấn quốc gia Campuchia đã trở thành một biểu tượng sống động của tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Tuy không làm việc trực tiếp, nhưng Ông Khieu Kanharith - Cố vấn Tối cao trực tiếp của Quốc vương, Nghị sỹ Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) luôn xem các chuyên gia TTXVN như người thầy của mình thông qua các bản tin hàng ngày của hãng Thông tấn quốc gia Campuchia SPK thời đó./.