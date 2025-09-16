80 năm TTXVN: Biểu tượng sống động của tình đoàn kết Việt Nam-Campuchia

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) luôn được coi là cơ quan cung cấp nguồn thông tin chính thống, đáng tin cậy và là cầu nối quan trọng góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Đây là những đánh giá mà nhiều quan chức, học giả và đồng nghiệp Campuchia chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945-15/9/2025).

Trải qua 80 năm đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, TTXVN khẳng định vai trò là dòng tin chủ lực, “ngân hàng thông tin” tin cậy của Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Trong hành trình này, TTXVN đã gắn bó chặt chẽ với xứ sở Chùa Tháp, đặc biệt qua quan hệ thân thiết với Thông tấn xã Campuchia (AKP).

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Chủ tịch danh dự Hội đồng Cố vấn Tối cao của Quốc vương, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) - Samdech Heng Samrin đánh giá trong 80 năm qua, TTXVN đã không ngừng phát triển, trở thành tiếng nói tin cậy và uy tín của Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc quảng bá, giáo dục, gắn kết nhân dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế.

Ông nhấn mạnh: “Đặc biệt, mối quan hệ gắn bó mật thiết, lâu đời giữa TTXVN và Thông tấn xã Campuchia AKP đã trở thành một biểu tượng sống động của tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai đất nước chúng ta.”

Chủ tịch danh dự CPP bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, TTXVN tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, cung cấp thông tin xác thực, kịp thời cho công chúng; đồng thời tăng cường hợp tác thông tin với AKP, góp phần thúc đẩy, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Campuchia và Việt Nam.

Gửi lời chúc mừng TTXVN nhân 80 năm ngày thành lập, Samdech Heng Samrin nêu rõ: “Chúc TTXVN ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam!”

Tiến sỹ Eng Kok Thay - Quốc vụ khanh Văn phòng Nội các Chính phủ Hoàng gia Campuchia, nhà phân tích chính trị và lịch sử - cũng ghi nhận và giá cao những thành tựu to lớn mà TTXVN đạt được trong hành trình 80 năm phát triển, cũng như thành quả hợp tác với AKP - hãng thông tấn nhà nước của Campuchia trong hành trình gần nửa thế kỷ qua.

Trong cuộc trao đổi mới đây với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, quan chức cấp cao Campuchia tin tưởng TTXVN sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu, tiếp tục lan tỏa thông tin chính xác, tốt đẹp về tiến trình phát triển của đất nước và nhân dân Việt Nam, cũng như chuyển tải thông tin về cộng đồng quốc tế đến với nhân dân Việt Nam.

Quốc vụ khanh Văn phòng Nội các Chính phủ Hoàng gia Campuchia chúc TTXVN "tiếp tục đạt được những thành quả to lớn hơn nữa trong sứ mệnh truyền tải thông tin của mình trong kỷ nguyên mới của Việt Nam, cũng như mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa TTXVN và AKP trong thời gian tới”./.

