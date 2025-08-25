Ngộ nghĩnh trẻ thơ các khán giả nhí đi xem hợp luyện diễu binh

Những hình ảnh đáng yêu, ngộ nghĩnh, nhiều sắc thái của các em như điểm xuyết thêm cho bức tranh đẹp đẽ của tình quân dân, và tình yêu đất nước của toàn thể người dân Việt Nam.

Trong số hàng vạn người dân tập trung trên vỉa hè các tuyến phố mà đoàn hợp luyện lần 2 Diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đi qua, có những khán giả rất đặc biệt.

Đó là những em bé rất đáng yêu, ở đủ các độ tuổi. Các em đã được theo chân gia đình để cùng hò reo, hát vang trên phố, để cổ vũ các chiến sỹ của chúng ta.

Những hình ảnh đáng yêu, ngộ nghĩnh, nhiều sắc thái của các em như điểm xuyết thêm cho bức tranh đẹp đẽ của tình quân dân, và tình yêu đất nước của toàn thể người dân Việt Nam, trong những ngày tháng lịch sử chuẩn bị cho Đại lễ 80 năm Quốc khánh này./.

