Người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng

Theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ, từ 15/8/2025, người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (gồm các tổ chức chính trị-xã hội) từ trung ương đến cấp xã và lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu) được hưởng mức hỗ trợ 5.000.000 đồng/tháng.

Mức hỗ trợ này trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, được áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo chủ trương của cấp có thẩm quyền./.