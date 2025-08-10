Nguy cơ rò rỉ khói độc sau vụ cháy nhà máy sản xuất clo ở Pháp

Ngày 10/8, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại nhà máy sản xuất clo (chlorine) tại thị trấn Lédenon ở miền Nam nước Pháp, làm dấy lên nguy cơ rò rỉ khói độc và buộc chính quyền địa phương yêu cầu người dân xung quanh ở yên trong nhà.



Nhà máy do công ty HydraPro vận hành, chuyên sản xuất clo phục vụ bể bơi. Chính quyền địa phương kêu gọi những người sinh sống trong phạm vi khoảng 1 km quanh nhà máy đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ.

Thông báo của chính quyền địa phương nêu rõ: "Do gió đang thổi về hướng Bắc nên mùi clo có thể cảm nhận được," song lưu ý bản thân mùi clo không gây nguy hiểm trực tiếp tới sức khỏe. Lực lượng cứu hỏa đã được triển khai tới hiện trường và dự kiến sẽ có thêm đội ứng phó chuyên trách hỗ trợ dập tắt đám cháy.



Nhà máy này được xếp loại cơ sở “Seveso” theo chỉ thị của Liên minh châu Âu (EU) mang tên “Chỉ thị Seveso III.” Chỉ thị này yêu cầu các quốc gia thành viên xác định các nhà máy xử lý các hóa chất nguy hiểm với số lượng có nguy cơ gây ra sự cố quy mô lớn, có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường và cộng đồng xung quanh.

Thuật ngữ "Seveso" bắt nguồn từ một sự cố rò rỉ hóa chất tại một nhà máy sản xuất hóa chất ở thị trấn Seveso (Italy) vào năm 1976, dẫn tới việc EU ban hành chỉ thị kiểm soát nghiêm ngặt các cơ sở chứa hóa chất nguy hiểm./.

Pháp phát hiện 15 người nhập cư trốn trong xe tải đông lạnh Tài xế xe tải đã phát hiện những người di cư tại một trạm dừng chân trên đường cao tốc khi nghe thấy tiếng kêu cứu của họ và đã báo cáo với lực lượng chức năng ở tỉnh Pas-de-Calais.