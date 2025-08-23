Nhà máy nước thải Yên Xá hỗ trợ giảm ô nhiễm cho bao nhiêu người dân Hà Nội?

Với công nghệ hiện đại Nhật Bản, hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thu gom và xử lý nước thải cho hơn 1 triệu dân, giảm ô nhiễm sông nội đô, nâng cao chất lượng sống và phát triển bền vững cho Hà Nội.

Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, một trong bốn gói thầu thuộc Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá Thành phố Hà Nội, được xây dựng với công suất 270.000 m3/ngày đêm, sử dụng công nghệ xử lý bùn hoạt tính truyền thống loại hiếm khí và hiếu khí (kiểu AO).

Ba gói thầu còn lại đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, cống bao và hệ thống đấu nối dọc theo sông Tô Lịch, sông Lừ và khu đô thị mới Hà Đông về nhà máy xử lý nước thải với tổng chiều dài khoảng 43km, trong đó có 24km được thi công bằng công nghệ khoan kích ngầm của Nhật Bản. Toàn bộ hệ thống xử lý nước thải được xây dựng trên phạm vi lưu vực khoảng 4.874 ha, với dân số khoảng hơn 1 triệu người./.