Bản tin 60s ngày 18/8/2025 gồm những nội dung sau:

Hồi sinh sông Tô Lịch trước ngày 2/9, vẫn còn nhiều cửa xả thải trực tiếp xuống sông.

Chuyên gia lý giải việc năm 2025 không khí lạnh đến sớm.

An Giang bắt nghi phạm trộm gần 500 triệu trong cốp xe máy.

Đàn cá heo xuất hiện tại vịnh Cam Ranh.

Vé tour diễn đầu tay của nghệ sĩ indie Tùng “cháy vé” chỉ sau 36 giờ.

Bí ẩn khu rừng “ma mị” ở Khánh Hòa khiến du khách mê mẩn.

Tài liệu thượng đỉnh Trump - Putin bị “bỏ quên” tại khách sạn ở Alaska?

Houthi tuyên bố phóng tên lửa siêu vượt âm vào Israel./.