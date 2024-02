Nhiệt độ toàn cầu có thể đã tăng 1,5 độ C từ thời kỳ tiền công nghiệp

Theo số liệu do Cơ quan Giám sát Tình trạng Biến đổi Khí hậu Copernicus của EU công bố, nhiệt độ trung bình toàn cầu vào ngày 17/11 cao hơn 2,07 độ C so với trung bình thời kỳ 1850-1900.