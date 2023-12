Nhiều đơn kiện yêu cầu cơ sở Bánh mỳ Phượng 2 bồi thường do gây ngộ độc

Các mẫu thực phẩm tại cơ sở Bánh mỳ Phượng Hội An được lưu lại để điều tra. (Nguồn: Báo Quảng Nam)

Từ cuối tháng 11/2023 đến nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, đã liên tục nhận được đơn thụ lý vụ án dân sự về việc "Tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khỏe" của nhiều nhóm khách hàng có địa chỉ ở thành phố Hà Nội khởi kiện hộ kinh doanh bánh mỳ Phượng 2, có địa chỉ ở phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết gồm đại diện hộ kinh doanh Bánh mỳ Phượng 2 phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe do ăn bánh mỳ của cơ sở này và phải cấp cứu tại bệnh viện; phải bồi thường các khoản chi phí phục hồi sức khỏe; đền bù toàn bộ chi phí chuyến đi do mục đích không đạt; bồi thường tiền vé máy bay khứ hồi, tiền lưu trú khách sạn và ăn uống, chi phí ngoài bệnh viện, chi phí do thu nhập bị mất trong chuyến đi phải nằm viện do bị ngộ độc; phải đền bù tổn thất tinh thần theo quy định của pháp luật….

Trước đó, trong các ngày 13 và 14/9, sau khi ăn bánh mỳ mua tại tiệm Bánh mỳ Phượng 2, hàng trăm người, trong đó có nhiều khách du lịch trong và ngoài nước, bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện.

Ngày 3/10, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Bánh mỳ Phượng 2 với số tiền 96 triệu đồng. Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh trong thời hạn 3 tháng kể từ thời điểm nhận được quyết định xử phạt.

Như vậy, đến đầu tháng 1/2024, quyết định đình chỉ hoạt động mới hết hiệu lực. Tuy nhiên, ngày 17/12 vừa qua, tiệm bánh mỳ này đã mở cửa trở lại khi chưa hết thời gian xử phạt. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã yêu cầu tiệm bánh mỳ đóng cửa./.

Phát hiện vi khuẩn gây ngộ độc trong bánh mỳ Phượng ở Quảng Nam Kết quả xét nghiệm 12 mẫu bánh mỳ Phượng ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho thấy nhiều mẫu bị nhiễm Bacillus cereus và Salmonella, là hai độc tố hàng đầu gây bệnh đường tiêu hóa.