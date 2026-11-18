Ngày 17/11, các nhà lãnh đạo Nhóm Bộ tứ (Quad) gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tái khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với vai trò trung tâm và sự đoàn kết của ASEAN, đồng thời cam kết duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Cuộc gặp của lãnh đạo Nhóm Bộ tứ diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao lần thứ 49 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Manila, Philippines, trước thềm Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33, diễn ra ngày 18-19/11 tại Thâm Quyến (Trung Quốc).

Thông cáo chung do Nhà Trắng công bố cho biết lãnh đạo Nhóm Bộ tứ đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), khoáng sản thiết yếu, cơ sở hạ tầng và an ninh hàng hải.

Năm nay đánh dấu gần một thập kỷ kể từ khi Nhóm Bộ tứ được khôi phục và tròn 10 năm kể từ khi tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở lần đầu tiên được cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo công bố vào năm 2016.

Theo thông cáo chung, sau một thập kỷ, tầm nhìn đó ngày càng vững chắc hơn bao giờ hết. Nhóm Bộ tứ kiên quyết phản đối mọi hành động đơn phương hoặc gây mất ổn định nhằm thay đổi nguyên trạng, kể cả bằng vũ lực hoặc cưỡng ép, làm gia tăng căng thẳng và phá hoại hòa bình, ổn định khu vực.

Thông cáo chung cho biết nhóm đang bảo đảm an toàn cho các chuỗi cung ứng thiết yếu, bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không, thúc đẩy tăng trưởng thông qua các công nghệ của tương lai, trong đó có đầu tư và triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) đáng tin cậy, đồng thời ứng phó với các thảm họa bằng những hoạt động hỗ trợ cứu sinh.

Nhóm Bộ tứ cam kết hợp tác nhằm bảo đảm các hành lang vận tải biển tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương luôn thông suốt, an toàn và có khả năng chống chịu, đồng thời và đang hợp tác với các đối tác trong khu vực để giải quyết những thách thức chung và khai thác các cơ hội, mang lại những lợi ích thiết thực cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Nhân dịp này, lãnh đạo Mỹ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản đã công bố việc thành lập Diễn đàn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Nhóm Bộ tứ đầu tiên, dự kiến được tổ chức vào đầu năm 2027, quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp, quan chức chính phủ và chuyên gia hoạch định chính sách của các nước thành viên nhằm thúc đẩy quan hệ kinh doanh giữa các khu vực tư nhân, trong đó có việc xúc tiến các thỏa thuận và quan hệ đối tác thương mại có ý nghĩa then chốt đối với sự thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo Nhóm Bộ tứ cũng hoan nghênh Sáng kiến Hợp tác giám sát hàng hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương - một sáng kiến mới nhằm tăng cường chia sẻ thông tin và nhận thức về tình hình trên biển, đồng thời công bố tăng cường hợp tác an ninh mạng trong khuôn khổ Quad nhằm xây dựng không gian mạng mở và an toàn./.

Vì một ASEAN “Hội nhập sâu hơn, Đối tác rộng hơn” trong năm 2027 Sau ba ngày làm việc khẩn trương với hơn 20 hoạt động, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan đã kết thúc thành công tốt đẹp.