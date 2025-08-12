Nỗ lực hoàn thành nốt 13km Dự án cao tốc Vân Phong-Nha Trang vào dịp 19/8

Với 13km còn lại, Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong-Nha Trang thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đang được chủ đầu tư, nhà thầu quyết tâm cao độ, nỗ lực thi công để phấn đấu cơ bản hoàn thành công trường trước ngày 19/8 nhằm thông tuyến.

Thi công ngày, đêm để về đích

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư), Dự án thành phần đoạn Vân Phong-Nha Trang có chiều dài 83,35km, tổng mức đầu tư 11.808,02 tỷ đồng được chia làm 2 gói thầu gồm: Gói XL01 chiều dài 52,5km được khởi công ngày 15/2/2022 và phấn đấu hoàn thành 15/11/2025. Gói XL02 chiều dài 30,85km được khởi công ngày 11/1/2023, phấn đấu hoàn thành 30/10/2025.

Đến nay, dự án đã đưa vào khai thác sử dụng 70,35/83,35km (đoạn Km298+000-Km368+350) từ ngày 19/4/2025 (trong đó toàn bộ gói thầu XL02 dài 30,85km)

Đối với 13km đoạn còn lại từ Km285+000-Km298+000 do các nhà thầu thi công Công ty VNCN E&C và Công ty Cổ phần Hải Đăng thi công đang phấn đấu hoàn thành công tác thi công các hạng mục chính trên công trường trước ngày 19/8, hoàn thiện hiện trường trước ngày 25/8 để bàn giao đưa vào khai thác trước ngày 2/9/2025.

“Lũy kế sản lượng phân đoạn Km285-Km298 đạt 1.290,87/1.374,09 tỷ đồng (xấp xỉ 93,9%) giá trị xây lắp theo hợp đồng,” ông Lê Quốc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý dự án 7 thông tin thêm.

Dự án cao tốc Vân Phong-Nha Trang sẽ được thông tuyến vào dịp 19/8. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Đang triển khai công tác lắp đặt hộ lan tôn sóng tại đoạn Km286+000, anh Phạm Quốc Hoàn (xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa) cùng nhóm công nhân phối hợp nhịp nhàng, chia rõ đầu việc từng người để thi công nhanh nhất có thể.

“Việc lắp đặt hộ lan tôn sóng nhìn đơn giản nhưng đòi hỏi các mối ốc bắt vào phải chính xác, thẩm mỹ. Mấy nay trời nắng nóng, anh em tranh thủ làm từ 6h sáng và đến 11h trưa nghỉ ngơi, buổi chiều bắt đầu từ 14h và sẽ kết thúc vào ban đêm để cố gắng hoàn thành hạng mục này sớm nhất,” anh Hoàn chia sẻ.

Kế bên đó, nhà thầu Công ty Cổ phần Hải Đăng cũng đã huy động nhiều loại máy lu, máy trải thảm nhựa và các xe ôtô chuyên chở nhựa đường để tiến hành thảm 300m bêtông nhựa ngay đầu tuyến.

“Đây là giai đoạn nước rút bởi chỉ còn khoảng một tuần nữa phải cơ bản hoàn thành thông tuyến, nên nhà thầu đều phải tranh thủ làm ngày, đêm mới đẩy nhanh tiến độ. Do các khối bêtông nhựa không thể để quá 3 tiếng nên anh em công nhân đều chia ca, kíp làm việc liên tục để thảm từng lớp mặt đường, đảm bảo chất lượng công trình,” đại diện Công ty Cổ phần Hải Đăng chia sẻ.

Không để trượt tiến độ

Theo ông Dũng, hiện nay trên công trường nhà thầu còn bố trí cộng 4 mũi thi công đường và gia cố mái với tổng cộng 135 nhân lực và 80 thiết bị thi công các loại trên phân đoạn Km285-Km298. Phần đoạn đường dài do các nhà thầu Công ty VNCN E&C và Công ty Khánh Vĩnh thi công khối lượng thực hiện tại hiện trường đã cơ bản hoàn thành.

Riêng đối với 5km (đoạn Km286+000- Km291+000) do nhà thầu Hải Đăng thực hiện khối lượng còn lại 1,35km thảm bêtông nhựa C19 xong trước ngày 11/8; bê tông nhựa C16 chiều dài 2,34km dự kiến xong trước ngày 12/8 và lắp đặt giải phân cách 2,4km dự kiến xong trước ngày 15/8; công tác sơn đường 5km và 7,88km hộ lan tôn sóng dự kiến thi công xong trước ngày 15/8/2025.

“Tình hình cung cấp tài chính của cho công trường của nhà thầu chậm và không kịp thời, dẫn đến công tác triển khai thi công rất chậm và thường xuyên gián đoạn do thiếu vật tư, vật liệu, nhiên liệu (đá các loại, xăng dầu, nhựa các loại…) do đó không kiểm soát được tiến độ trên công trường,” ông Dũng đánh giá.

Một nút giao trên Dự án cao tốc Vân Phong-Nha Trang đã được hoàn thiện và chờ thông tuyến kết nối. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Ngoài tình hình khan hiếm vật liệu đá dùng cho bêtông nhựa, ông Dũng cũng thừa nhận, lãnh đạo Công ty Cổ phần Hải Đăng thiếu quan tâm đến công trường (nhà thầu đã cam kết hoàn thành các mốc tiến độ 30/4/2025, 30/6/2025, 31/7/2025 nhưng đều không hoàn thành đúng cam kết).

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành thông tuyến vào dịp 19/8, Ban Quản lý dự án 7 yêu cầu nhà thầu tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nguồn lực, máy móc thiết bị, nhân công tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để bù lại tiến độ bị chậm; tổ chức thi công thảm nhựa nền đường, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, gia cố mái taluy, đường gom… đảm bảo tính đồng bộ, liên tục trên toàn tuyến./.

Dự án thành phần đoạn Vân Phong-Nha Trang có tổng chiều dài tuyến 83,35km qua địa bàn các xã Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng, Bắc Ninh Hòa, Hòa Trí, Tân Định, Nam Ninh Hòa, Bắc Khánh Vĩnh, Diên Lâm và Diên Thọ thuộc tỉnh Khánh Hòa (trước đây là 4 huyện, thị xã: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh và Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hoà). Điểm đầu tại Km285+000, thuộc địa phận xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa (trước là xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa). Điểm cuối tại Km298+000, thuộc địa phận xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa (trước là xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa). Dự án có 34 cầu gồm: 21 cầu trên đường cao tốc, 8 cầu trên các tuyến đường ngang vượt cao tốc, 05 cầu trong các nút giao liên thông; 85 hầm chui dân sinh; 41,81km đường gom.

