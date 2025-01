Ông Nguyễn Trọng Nghĩa chúc Tết hộ nghèo và Nghệ sỹ Nhân dân Trà Giang

Chiều 14/1/2025, ở Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu tại chương trình Gặp mặt cán bộ công an cấp cao qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức.