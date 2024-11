Ôtô con bốc cháy sau va chạm với container, 5 người bị thương

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Hải Dương) thông tin, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 11/11, tại Km69+900, Quốc lộ 37 đoạn qua thị trấn Nam Sách đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Cụ thể, xe ôtô mang biển kiểm soát 34A-292.96 do N.T.L (sinh năm 1994, trú tại thôn Bạch Đa, xã An Lâm, huyện Nam Sách) điều khiển đi theo hướng từ thành phố Chí Linh đi ngã ba Tiền Trung, Quốc lộ 5 thì va chạm với xe ôtô đầu kéo mang biển kiểm soát 29K-018.86, kéo theo sơmi rơmooc 29RM-008.24 do P.Q.H (sinh năm 1978, trú tại xã An Lâm, huyện Nam Sách) điều khiển và đang lùi xe từ vườn cây Thắng Bến (thôn Lang Khê, xã An Lâm, huyện Nam Sách) ra Quốc lộ 37 (theo hướng bên trái ra bên phải phía trước đầu xe ôtô 34A-292.96 do anh L điều khiển).

Vụ tai nạn khiến xe ôtô 34A-292.96 do anh L điều khiển bốc cháy, hư hỏng nặng. Có 5 người đi trong xe 34A-292.96 bị thương gồm bà Đ.T.C (sinh năm 1979, trú tại xã An Lâm, huyện Nam Sách), bà Đ.T.N (sinh năm 1964, trú tại xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách), bà N.T.H (sinh năm 1972, trú tại xã An Lâm, huyện Nam Sách), chị L.T.M.L (sinh năm 2004, trú tại xã An Lâm, huyện Nam Sách) và anh N.Đ.A (sinh năm 1990, trú tại xã An Lâm, huyện Nam Sách).

Hiện cơ quan chức năng đã đưa người bị thương đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Nam Sách và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương; đồng thời, khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

