"Phát triển đất nước xứng tầm với mong muốn của dân và sự hy sinh của các liệt sỹ"

Sáng 21/7, tại Nghĩa trang Dốc Bà Đắc ở phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ, chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Vương quốc Campuchia và trong nước.

Sự kiện được tổ chức đúng dịp Kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh-liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2025) thể hiện sự biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh cho nền độc lập dân tộc, nghĩa vụ quốc tế cao cả. Cùng dự có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tỉnh An Giang, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đại diện thân nhân, đồng đội các liệt sỹ và đông đảo nhân dân tỉnh An Giang.

Điếu văn do Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải trình bày nêu rõ, từ năm 2001 đến nay, với sự nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng, đặc biệt là Đội K93 - các cán bộ, chiến sỹ của Đội đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, tìm kiếm, quy tập được 2.141 hài cốt liệt sỹ tại Campuchia, trong đó có 251 hài cốt xác định được danh tính. Riêng giai đoạn 24, mùa khô năm 2024-2025 đã tổ chức tìm kiếm 42 vị trí, quy tập được 56 hài cốt liệt sỹ.

Sau nhiều năm tháng, các anh đã trở về trong hòa bình; không còn tiếng súng, không bom rơi, đạn nổ. Các anh trở về trong vòng tay đồng đội, đồng bào, trong những giọt nước mắt và lòng tri ân vô bờ của nhân dân quê hương An Giang; khẳng định tên tuổi, chiến công, sự hi sinh của các anh mãi mãi được khắc ghi trong trái tim mỗi người Việt Nam. Tổ quốc linh thiêng và nhân dân mãi mãi ghi lòng tạc dạ công lao to lớn của các anh.

Nắm từng nắm đất tiễn đưa các liệt sỹ để các anh yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hôm nay, tại Nghĩa trang Dốc Bà Đắc ở phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, chúng ta truy điệu, an táng 81 hài cốt liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và thế giới. Trong đó, an táng 80 hài cốt, phần lớn các hài cốt chưa xác định được danh tính, tiễn đưa 1 hài cốt để người thân tiếp nhận và đón về quê an táng.

Thủ tướng cho biết lễ viếng, truy điệu, an táng các Anh hùng, liệt sỹ được tổ chức trong không khí cả nước đang thi đua sôi nổi thực hiện sắp xếp lại giang sơn; thực hiện “bộ tứ trụ cột” cụ thể hóa tầm nhìn, hành động Đại hội XIII của Đảng, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra tới năm 2030, năm 2045; hướng tới các ngày lễ lớn của đất nước như Kỷ niệm 80 năm truyền thống Công an Nhân dân; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9…

Đảng, Nhà nước ta không có mục tiêu nào khác lớn hơn là giữ vững độc lập, tự do của Tổ quốc, mang lại cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, vì thế chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định.

Để có được độc lập, tự do, hạnh phúc đã có biết bao xương máu của biết bao Anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh, chiến sỹ đồng bào. Hiện nay hàng ngày đất nước ta, đồng bào ta vẫn gánh chịu hậu quả chiến tranh với bom mìn còn sót lại, chất độc da cam vẫn tiếp tục gây đau thương.

Do đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu góp phần cùng đất nước phát triển nhanh, bền vững, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình giàu đẹp, văn minh của dân tộc; xứng tầm với mong muốn của nhân dân, sự hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ, đồng chí, đồng bào ta.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thả hoa và đất an táng các liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Nghĩa trang Liệt sỹ Dốc Bà Đắc (phường Thới Sơn, tỉnh An Giang). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngay sau lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, trò chuyện, tặng quà động viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Quân khu 9.

Thủ tướng nêu rõ trong các cuộc kháng chiến cứu quốc và nghĩa vụ quốc tế, chúng ta có hơn 1,2 triệu liệt sỹ, trong đó hơn 300.000 người chưa xác định đầy đủ thông tin. Cả nước có khoảng 652.000 thương binh, 198.000 bệnh binh, hơn 132.000 Mẹ Việt Nam anh hùng. Cả nước có hơn 300.000 người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin…

Thủ tướng khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, là nhờ sự cố gắng, nỗ lực của toàn dân tộc, trong đó có sự cống hiến, hy sinh của những thế hệ đi trước, những người đã ngã xuống. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn nhiều hài cốt của các liệt sỹ vẫn nằm lại trên các chiến trường trước đây, cả ở trong nước và trên đất bạn. Biết bao gia đình vẫn ngày đêm mong ngóng thông tin về phần mộ, hài cốt của các anh, các chị để được đón về quê hương an táng trong lòng đất Mẹ.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, xác định rõ là trách nhiệm của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương và cả hệ thống chính trị, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hy sinh, thể hiện đạo lý truyền thống “uống nước, nhớ nguồn," “đền ơn, đáp nghĩa” của dân tộc ta. Trách nhiệm nặng nề nhưng cũng rất vinh quang và thiêng liêng này được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao cho Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Bộ Quốc phòng, các cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của đơn vị quân đội thực hiện.

Đây là công việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự biết ơn và tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sỹ vì độc lập, tự do của dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực Đông Nam Á.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động khi biết dù phải triển khai nhiệm vụ với thông tin về nơi an táng liệt sỹ rất hạn chế; trong điều kiện số mộ liệt sỹ chủ yếu nằm ở vùng sâu, vùng xa, địa hình khó khăn, hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, rừng thiêng, nước độc, có nơi còn tồn sót bom mìn; địa hình, địa vật thay đổi...; tuy nhiên, các cán bộ, chiến sỹ của những đội tìm kiếm đã rất nỗ lực, quyết tâm, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt xúc động và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của các cán bộ, chiến sỹ Quân khu 9, trong đó có các Đội K90, K91, K92, K93 đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, lặng thầm lội suối, trèo đèo, băng rừng, “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió," “chân trần chí thép” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Nhiều tập thể, cá nhân của các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã được Đảng, Nhà nước ta và nước Bạn biểu dương với nhiều phần thưởng cao quý.

Những kết quả đã đạt được thể hiện tình cảm, trách nhiệm, tâm huyết của các đồng chí đối với thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh. Thủ tướng rất xúc động, khâm phục khi được biết, quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã có những đồng chí bị thương, bị bệnh hiểm nghèo, thậm chí đã hy sinh. Nhưng với tình cảm, trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, các đồng chí đã luôn nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh để hoàn thành tốt nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận và đặc biệt trân trọng những nỗ lực, quyết tâm và thành tích đạt được trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Quân khu 9; đồng thời, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương nỗ lực, thành tựu của toàn thể các cán bộ, chiến sỹ các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên cả nước - những người ngày đêm bám địa bàn, lặng thầm làm công việc cao cả, nghĩa tình và đầy khó khăn, gian khổ. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận, trân trọng những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của các đồng chí.

Chia sẻ và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với các gia đình thân nhân liệt sỹ - những người bao năm qua vẫn đau đáu nỗi niềm, mòn mỏi mong chờ ngày được đón hài cốt người thân trở về với đất Mẹ, Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục làm hết sức, huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sỹ, để không một liệt sỹ nào bị lãng quên, không một gia đình liệt sỹ nào phải chờ đợi trong vô vọng.

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sỹ trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 515 các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; bám sát thực tiễn, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; huy động tối đa các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là cựu chiến binh, đồng bào các dân tộc vùng căn cứ kháng chiến, vùng sâu, vùng xa… cung cấp thông tin về mộ liệt sỹ. Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, kết nối thông tin, giải mã ký hiệu đơn vị chiến đấu để phục vụ công tác xác định danh tính và vị trí chôn cất hài cốt.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt với chính quyền và nhân dân Campuchia, để tạo thuận lợi trong công tác tìm kiếm, quy tập tại nước bạn; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, vận động các lực lượng, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, phối hợp, cung cấp thông tin.

Thủ tướng cũng chỉ đạo quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ quy tập; bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có trách nhiệm cao, hiệu quả cụ thể, thành tích xuất sắc; tạo động lực để lực lượng tiếp tục vững bước trên hành trình nghĩa tình này.

Đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Thủ tướng mong các đồng chí hãy luôn phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động, khắc phục và vượt qua khó khăn; thực hiện nhiệm vụ, làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền, vận động thu thập thông tin về liệt sỹ và mộ liệt sỹ. Các đồng chí thực hiện nghiêm công tác đối ngoại quân sự, đối ngoại nhân dân khi làm nhiệm vụ trên địa bàn nước bạn; tham gia phong trào giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo và các hoạt động phòng, chống thiên tai… ở địa bàn trong nước và khi công tác ở nước ngoài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng với đó, các đơn vị hợp tác tìm kiếm và trao trả hài cốt quân nhân các nước mất tích trong chiến tranh, thể hiện tinh thần nhân văn, nhân đạo của đất nước ta và góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh; góp phần tô thắm thêm và lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” đối với Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim thôi thúc những người đang thực hiện nhiệm vụ, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, với truyền thống nhân văn sâu sắc, đạo lý “uống nước nhớ nguồn," “ăn quả nhớ người trồng cây," “tình dân tộc, nghĩa đồng bào," với quyết tâm cao và sự ủng hộ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, thời gian tới, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, những kinh nghiệm đã có, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần làm vơi đi nỗi đau chiến tranh, làm tròn nghĩa vụ với những người đã ngã xuống./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ tại An Giang Sáng 21/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Nghĩa trang Liệt sỹ Dốc Bà Đắc (tỉnh An Giang).