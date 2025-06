Phát triển sân bay Rạch Giá thành khu vực hàng không đa chức năng

Ngày 10/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang có buổi làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) nhằm trao đổi, thảo luận về công tác quản lý, khai thác các cảng hàng không.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Cảng hàng không Phú Quốc đạt cấp 4E, với 1 đường cất, hạ cánh có khả năng tiếp nhận các loại máy bay cỡ lớn như A350, B787 và 4 triệu lượt hành khách và 5.000 tấn hàng hoá/năm. Sân đỗ, đường băng có 9 vị trí đậu máy bay; trong đó có 1 vị trí cho máy bay cỡ lớn B777 hoặc tương đương.

Về quy hoạch, thời kỳ 2021-2030 cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO); công suất khoảng 10 triệu hành khách/năm và 25.000 tấn hàng hóa/năm; loại tàu bay khai thác B747, B787, A350 và tương đương; tầm nhìn đến năm 2050, cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của ICAO), công suất khoảng 18 triệu hành khách/năm và 50.000 tấn hàng hóa/năm; loại tàu bay khai thác B747, B787, A350 và tương đương.

Đối với Sân bay Rạch Giá, năm 2022 vận chuyển trên 51.200 hành khách, năm 2023 giảm còn hơn 33.300 hành khách, năm 2024 giảm còn hơn 9.500 hành khách. Hiện trạng sử dụng đất của sân bay hơn 586.000 m2 do hàng không dân dụng quản lý.

Hiện sân đường máy bay cảng hàng không Rạch Giá được xây dựng từ năm 1960 và được Cụm cảng hàng không miền Nam cải tạo, nâng cấp 2 lần (năm 1997 và từ 10/2006 đến 4/2007) và sửa chữa tăng cường với kết cấu tầng phủ mềm vào năm 2014, đến nay vẫn đang sử dụng, bao gồm đường cất hạ cánh kích thước 1.500m x 30m; đường lăn nối kích thước 49,28m x 15m; sân đỗ máy bay kích thước 165,7m x 87,6m.

Theo hồ sơ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 648 ngày 07/6/2023, Cảng hàng không Rạch Giá được quy hoạch là cảng quốc nội đến năm 2050 đạt cấp 4C và sân bay quân sự cấp II, công suất cảng đến năm 2030 đạt 0,5 triệu hành khách/năm và đến năm 2050 đạt 1 triệu hành khách/năm.

Theo quy hoạch xây dựng, đến năm 2030 tỉnh tiếp tục cải tạo, khai thác sử dụng Cảng hàng không Rạch Giá. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đề nghị ACV nghiên cứu đầu tư nâng cấp cảng hàng không Rạch Giá theo quy hoạch; trong đó, đầu tư đường cất hạ cánh để tiếp nhận các loại tàu bay như Airbus 321, thu hút nhiều hãng bay vào khai thác; đầu tư nhà ga đảm bảo 1 triệu khách; hoàn thành trước năm 2027 để phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, với đà phát triển du lịch của tỉnh, đồng thời sáp nhập tỉnh An Giang với Kiên Giang, đặt trụ sở tỉnh mới tại Kiên Giang nên nhu cầu bay sẽ tăng mạnh. Tỉnh đã và đang xây dựng định hướng phát triển sân bay Rạch Giá thành khu vực hàng không đa chức năng, đóng vai trò kết nối chiến lược với đảo ngọc Phú Quốc và phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thực hiện Nghị Quyết số 01 ngày 01/06/2025 của Chính phủ về đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, mục tiêu phục vụ hội nghị APEC 2027, Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang lựa chọn nhà đầu tư trong nước và tổ chức thực hiện Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc bảo đảm phù hợp với tính chất là sân bay dùng chung dân dụng - quân sự; thu hồi và chuyển giao nguyên trạng tài sản kết cấu hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do nhà nước đầu tư, quản lý từ Bộ Xây dựng về Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang quản lý, xử lý và tổ chức thực hiện Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Việc quản lý, khai thác và bảo trì, sửa chữa hạ tầng khu bay của sân bay Phú Quốc sau khi bàn giao quản lý từ Bộ Xây dựng về tỉnh Kiên Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo cơ quan có chuyên môn thực hiện tiếp nhận tài sản để quản lý, xử lý; mở sổ theo dõi, tính hao mòn đối với tài sản nhận chuyển giao từ thời điểm nhận chuyển giao đến khi hoàn thành việc xử lý tài sản theo quy định. Tỉnh thống nhất với Bộ Xây dựng để ACV tiếp tục việc bảo trì, vận hành, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Tỉnh thực hiện việc chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư (trường hợp phải điều chỉnh) Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc theo thẩm quyền được quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này bảo đảm đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn diện về việc lựa chọn nhà đầu tư trong nước có năng lực để thực hiện Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc theo đúng thẩm quyền, đảm bảo công khai, minh bạch; chỉ đạo, giám sát việc thực hiện công trình đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng thời hạn để phục vụ Hội nghị APEC 2027; xử lý các vấn đề liên quan theo đúng quy định, đảm bảo hài hoà lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và các bên liên quan, không để xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí.

Đồng thời, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng tổ chức, hướng dẫn, giám sát quá trình vận hành, khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh, quốc phòng, an toàn bay.

Theo ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, đơn vị đã hoàn thành việc rà soát tài sản kết cấu hạ tầng hàng không đầy đủ; hoàn thành việc đo đạc, xác định phạm vi ranh giới tài sản đất đai của doanh nghiệp và của nhà nước; chịu trách nhiệm bảo trì, vận hành kết cấu hạ tầng đảm bảo không gián đoạn, an toàn tuyệt đối trong khai thác, quản lý vận hành Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc trong quá trình mở rộng dự án.

Ông Phiệt cũng đánh giá cao việc chủ động thực hiện quy hoạch dài hạn gắn với mở rộng Cảng hàng không Rạch Giá và mong muốn tỉnh Kiên Giang triển khai các mặt công tác với tinh thần quyết tâm, đồng bộ.

“Trong thực hiện dự án mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc phục vụ APEC 2027, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã thành lập tổ công tác bám sát địa bàn, tình hình; chúng tôi rất mong tỉnh Kiên Giang có đầu mối để cùng với tổ công tác thuận lợi trong việc bàn bạc, trao đổi, thực hiện các mặt công tác đảm bảo không gián đoạn khai thác, vận hành Cảng cũng như phối hợp thực hiện xử lý tài sản theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 01 của Chính phủ về đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, mục tiêu phục vụ hội nghị APEC 2027 và đúng quy định của pháp luật,” ông Vũ Thế Phiệt nói./.

