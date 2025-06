Phát triển Tây Ninh sau hợp nhất: Xây dựng vùng biên phát triển toàn diện

Tây Ninh - vùng đất biên giới đầy tiềm năng đang đứng trước những thách thức lớn trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đổi mới thể chế mạnh mẽ, những vấn đề đặt ra với tỉnh không chỉ đến từ môi trường bên ngoài mà còn bắt nguồn từ nội tại của chính nền kinh tế và bộ máy quản lý hiện hành.

Xây dựng nền hành chính công hiệu quả

Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiện đại, Tây Ninh đang từng bước xây dựng nền hành chính công hiệu quả, lấy phục vụ nhân dân làm trung tâm.

Việc cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng nền tảng số và chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo là những bước đi quyết liệt nhằm thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây không chỉ là yêu cầu tất yếu trong tiến trình phát triển mà còn là cam kết chính trị quan trọng của tỉnh trong việc bảo đảm quyền lợi và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Hiền thông tin sau khi thực hiện tái cơ cấu bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính, dự kiến sẽ có 90 chức năng, nhiệm vụ của cấp huyện sẽ được chuyển về cấp xã và 9 chức năng, nhiệm vụ của cấp huyện chuyển về cấp tỉnh. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng lực quản trị công, đặc biệt là khả năng hoạch định chính sách và ra quyết định điều hành linh hoạt, hiệu quả.

Chính quyền cấp xã sẽ là đơn vị gần dân nhất, đóng vai trò then chốt trong phục vụ người dân. Về phía cấp tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm sẽ là hoạch định chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, quản lý hiệu quả quá trình chuyển đổi mô hình hành chính và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, tỉnh thực hiện hợp nhất với tỉnh Long An, trung tâm hành chính đặt tại thành phố Tân An (tỉnh Long An). Do đó, khoảng cách địa lý sẽ là thách thức lớn đối với đội ngũ cán bộ, công chức và người dân trong việc di chuyển để giải quyết công việc và các thủ tục hành chính ở cấp tỉnh. Vì vậy, sau khi hợp nhất, tỉnh mới dự kiến sẽ đẩy nhanh đầu tư vào các tuyến giao thông huyết mạch, hạ tầng số và đô thị vệ tinh.

Đặc biệt, thủ tục hành chính sẽ được cải cách theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Cán bộ phường ở Tây Ninh hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản Dịch vụ công Quốc gia. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, cho biết trong tiến trình hợp nhất đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy, việc xây dựng, vận hành nền tảng số dùng chung là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tính liên tục và hiệu quả trong quản lý Nhà nước.

Do đó, thay vì chờ sau khi hoàn tất hợp nhất mới khởi tạo hệ thống bộ máy hành chính, Tây Ninh cần chủ động triển khai hệ thống quản trị điện tử liên thông giữa hai cấp chính quyền từ trước. Điều này giúp bộ máy vận hành thông suốt, không gián đoạn sau khi hợp nhất.

Tây Ninh đang sử dụng phần mềm Egov làm nền tảng luân chuyển văn bản điện tử cho toàn bộ cán bộ, công chức. Sau khi không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ khởi tạo lại tài khoản cho 36 xã, phường mới, tích hợp mã định danh để bảo đảm việc gửi, nhận văn bản hành chính nhanh chóng, liên tục và đồng bộ trên toàn hệ thống.

Trên phương diện đổi mới quản trị, Tây Ninh hướng đến thay thế mô hình hành chính truyền thống dựa trên giấy tờ, khẩu lệnh bằng mô hình chính quyền số thông minh, khai thác dữ liệu số và công nghệ tiên tiến nhằm phục vụ người dân tốt hơn.

Động lực phát triển bền vững

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và đổi mới thể chế mạnh mẽ, Tây Ninh xác định phát huy năng lực nội tại là chìa khóa để tạo ra động lực phát triển bền vững.

Từ tiềm năng chính trị, kinh tế đến nguồn nhân lực và văn hóa đặc sắc, tỉnh chủ động chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ. Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng cao sức cạnh tranh, xây dựng nền kinh tế tự cường, kiến tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận định trong giai đoạn mới, Tây Ninh cần tiếp tục tập trung phát triển nguồn nhân lực, đầu tư cho dân trí để phát triển nhân tài và có chính sách để thu hút nhân tài.

Tỉnh đầu tư mạnh mẽ cho kết cấu hạ tầng tạo sự thông thương cho cả vùng, đồng thời tạo tiền đề cho sự phát triển; đẩy mạnh phát triển du lịch, đa dạng hóa các loại hình du lịch; giữ vững mối quan hệ với nước bạn Campuchia để tranh thủ tối đa các dư địa cho phát triển kinh tế.

Đồng thời, tỉnh chú trọng đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để thực hiện mạnh mẽ kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… tạo điều kiện cho Tây Ninh phát triển bền vững trong tương lai.

Theo ông Võ Đức Trong, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh, yêu cầu hiện nay là xây dựng bộ máy hành chính hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả và tinh gọn. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Việc không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện và sáp nhập cấp xã đã được tỉnh triển khai quyết liệt. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt địa giới hành chính mà còn là cơ hội để nâng cao chất lượng công tác quản lý, cải thiện đời sống nhân dân, phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh của từng đơn vị hành chính. Chủ trương lớn này được xác định là một cuộc cách mạng rất lớn của Đảng, Nhà nước.

Tại Hội nghị trực tuyến đóng góp Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XII giữa hai tỉnh Tây Ninh và Long An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cho biết Tây Ninh và Long An sau khi hợp nhất cần tập trung thực hiện trọng tâm vào 4 nghị quyết được xem là "bộ tứ trụ cột" đã được Bộ Chính trị thông qua, gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết 59-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Cùng với đó, tỉnh quyết tâm đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, lồng ghép với phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh…

Nông dân Tây Ninh thu hoạch đậu rồng. (Nguồn: TTXVN)

Địa phương xác định và định hướng quan điểm cho động lực phát triển mới để cơ cấu lại quy hoạch mới của Tây Ninh là một vành đai (vành đai tuyến biên giới), 2 hành lang phát triển (Tây Ninh-Long An), 3 trung tâm (kinh tế, tài chính, du lịch) và xây dựng các trục động lực để đưa Tây Ninh phát triển; trong đó khẳng định du lịch sẽ là mũi nhọn trong phát triển kinh tế.

Quy hoạch mới của tỉnh Tây Ninh sau hợp nhất sẽ không chỉ phát triển các đô thị tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh mà cần phát triển những đô thị mang tính chất kết nối vùng và kết nối với các trục động lực của tỉnh, gắn với công nghiệp; gắn liên kết vùng của Tây Ninh với các tỉnh, thành phố lân cận để hỗ trợ nhau trong phát triển.

Bên cạnh đó, Tây Ninh sau hợp nhất sẽ sở hữu dư địa rộng lớn để phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, đồng thời đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện, tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững cả về kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới./.

