Phó Thủ tướng: Người dân vùng bão ảnh hưởng không ra đường từ 11 giờ đến 18 giờ ngày 25/8

Sáng 25/8, tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại trụ sở Quân khu 4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã họp nhanh chỉ đạo các công tác ứng phó với bão số 5.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh các cơ quan chức năng, địa phương không được lơ là chủ quan, cần phải huy động lực lượng công an đảm bảo người dân không ra đường từ 11 giờ đến 18 giờ ngày 25/8.

Sau khi nghe các địa phương, các cơ quan, lực lượng chức năng báo cáo tình hình của bão số 5 và công tác ứng phó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, bão số 5 là cơn bão rất mạnh, diễn biến phức tạp, thời gian kéo dài, công tác dự báo đường đi của bão tương đối chính xác nên các lực lượng chức năng và địa phương không được lơ là chủ quan.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương, cơ quan, lực lượng chức năng khẩn trương huy động lực lượng để đảm bảo an toàn cho người dân từ nay đến trước 11 giờ ngày 25/8; chỉ đạo, huy động lực lượng Công an đảm bảo người dân không ra đường từ 11 giờ đến 18 giờ ngày 25/8.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các phương tiện truyền thông cần đưa thông tin sớm, đầy đủ để cung cấp cho người dân nắm bắt được để ứng phó, phòng, chống bão thật tốt, có hiệu quả.

Phó Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác kiểm tra công tác gia cố tuyến đê Hội Thống, xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: TTXVN phát)

“Bão duy trì từ 11 giờ đến 18 giờ cùng ngày, quần thảo nên chúng ta không chủ quan. Có lúc gió nhẹ khi mắt bão đi qua nhưng sau đó là gió mạnh, nên đề nghị cung cấp thông tin đầy đủ cho người dân nắm bắt diễn biến,” Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Dự báo lượng mưa trong và sau bão lớn, các vùng thấp trũng, vùng xung yếu dễ xảy ra ngập lụt, lũ, sạt lở hết sức nguy hiểm nên Phó Thủ tướng nhấn mạnh công tác hiện tại ưu tiên chống bão nhưng cần có kế hoạch rõ trong kịch bản là xác định các vùng xung yếu, dễ ngập lụt, dễ sạt lở, để điều động lực lượng, phương tiện xử lý các sự cố, sạt lở để thông đường.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tinh thần "4 tại chỗ", tập trung vào thôn, bản để triển khai các công tác phòng, chống bão.

Xác định tầm quan trọng của thông tin liên lạc để chỉ đạo điều hành là rất quan trọng, cấp thiết, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị quản lý chỉ đạo Viettel, VNPT kiểm tra ngay máy móc, thiết bị cho các lãnh đạo, cán bộ phòng, chống thiên tai ở cơ sở; đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm điều tiết tổng thể hồ, đập. Các địa phương kiểm tra, có đề xuất sớm, kiên quyết loại trừ xảy ra sự cố do chủ quan.

Sau cuộc họp nhanh, Phó Thủ tướng cùng các bộ, ban, ngành, cơ quan chức năng vào kiểm tra các vùng xung yếu, hồ đập tại khu vực Hà Tĩnh./.

