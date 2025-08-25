Các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị di dời hàng nghìn dân, khẩn trương ứng phó với bão số 5

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện tâm bão số 5 cách Nghệ An khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 145 km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 155 km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17.

Dự báo khoảng chiều 25/8, bão ảnh hưởng tới vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh từ Nam Thanh Hóa đến Bắc Hà Tĩnh. Hiện các bộ, ngành, địa phương đang tích cực phối hợp, chỉ đạo sát sao công tác ứng phó bão nhằm giảm thiểu mức thấp nhất rủi ro thiên tai.

Thực hiện nghiêm Chỉ đạo của Thủ tướng trong ứng phó bão

Để ứng phó với diễn biến bão mạnh, có hoàn lưu rộng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện số 141/CĐ-TTg ngày 22/8 và số 143/CĐ-TTg ngày 23/8 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp chiều ngày 24/8, trong đó tập trung vào việc hoàn thành việc neo đậu tàu thuyền tại nơi trú tránh, tránh va đập hư hỏng, chìm tại khu neo đậu, kể cả tàu vận tải; không để người dân ở lại trên tàu cá, lồng, bè, chòi canh nuôi thủy sản.

Các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng hoàn thành việc sơ tán dân tại các nhà không an toàn khu vực ven biển, nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; đảm bảo hậu cần, lương thực, nước uống, vệ sinh… cho người dân tại nơi sơ tán, không để người dân quay trở về nhà khi bão chưa tan.

Các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 5 cấm người dân ra đường trước 9 giờ ngày 25/8 đến khi không còn gió bão ảnh hưởng.Các địa phương tiếp tục kiểm tra, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ chứa xung yếu, đã đầy nước; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống; duy trì lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đồng thời rà soát, bố trí lực lượng tại các vị trí xung yếu, có nguy cơ bị chia cắt; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư để sẵn sàng xử lý sự cố thông tin liên lạc, hệ thống điện, đường giao thông…và nguồn lực để triển khai khắc phục hậu quả ngay sau bão, mưa lũ.

Đảm bảo an toàn tàu thuyền

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các đơn vị đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.617 phương tiện/248.843 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động vòng tránh.

Đến 20 giờ ngày 24/8, tất cả các tàu cá từ Quảng Ninh-Huế đều đã về bờ neo đậu, không còn phương tiện nào hoạt động trên biển. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về tàu thuyền do bão số 5.Trước diễn biến phức tạp của bão, 8 tỉnh từ Ninh Bình - Quảng Ngãi đã cấm biển.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến 15 giờ ngày 24/8, khu vực có nguy cơ cao xảy ra sự cố do ảnh hưởng của bão số 5 có 131 tàu pha sông biển mang cấp đăng kiểm VR-SB (gồm khu vực Thanh Hóa 32; Nghệ An 27; Hà Tĩnh – Quảng Bình 37; Quảng Trị-Huế 35).

Sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm, chú trọng an toàn đê điều

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Vũ Xuân Thành. tính đến 6 giờ ngày 25/8, các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình - Huế đã sơ tán 9.820 hộ/29.753 người (Ninh Bình 894 người; Thanh Hóa 1.083 hộ/4.003 người; Nghệ An 2.006 hộ/6.954 người; Hà Tĩnh 5.211 hộ/13.311 người, Quảng Trị 1.362 hộ/4.139 người; Huế 158 hộ/452 người).

Hiện các địa phương đang tiếp tục tổ chức sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm.Tổng diện tích nuôi thủy sản ven biển từ Ninh Bình đến Huế là 91.285 ha, khoảng 13.159 lồng bè và 1.648 chòi canh nuôi trồng thủy sản.Đối với hồ chứa thủy điện, hiện Bắc Bộ có 5 hồ vận hành điều tiết với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên. Bắc Trung Bộ có 10 hồ chứa vận hành điều tiết với lưu lượng từ 30 m3/s trở lên.

Bắc Bộ có 2.495 hồ chứa thủy lợi với dung tích trữ trung bình đạt 66-95% dung tích thiết kế. Hiện có 47 hồ đang sửa chữa, nâng cấp. Bắc Trung Bộ có 2.323 hồ chứa, đạt 71-82% dung tích thiết kế.

Hiện có 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Thanh Hoá 33, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 18, Huế 3).Hệ thống đê biển, đê cửa sông tại các tỉnh từ Ninh Bình đến Huế có 43 vị trí trọng điểm xung yếu (Ninh Bình 9, Thanh Hóa 1, Hà Tĩnh15, Quảng Trị 14, Huế 4); 4 công trình đang thi công dở dang (Ninh Bình 2, Huế 2).

Hàng trăm phương tiện tàu thuyền của ngư dân xã Diễn Châu, An Châu (tỉnh Nghệ An) đã tập trung về neo đậu tại khu tránh trú bão trên sông Diễn Kim. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Các tuyến đê biển hiện được thiết kế chống với bão cấp 9-10, triều trung bình 5%; nguy cơ cao bị mất an toàn khi bão số 5 mạnh cấp 13-14, giật cấp 17 (vượt mức thiết kế); trong đó, tuyến đê biển xã Hải Bình (huyện Tĩnh Gia cũ), tỉnh Thanh Hóa thấp, đã bị tràn năm 2017, chưa được củng cố, nâng cấp; tuyến đê biển Quỳnh Thọ trực diện biển, bãi trước đê bị xâm thực, cuối tuyến chưa đủ cao trình; các tuyến đê Hội Thống; Lộc Hà; Cẩm Nhượng, tỉnh Hà Tĩnh còn thấp, trực diện biển.

Chỉ đạo quyết liệt

Ngày 23/8/2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Công văn số 70-CV/TW về việc ứng phó với cơn bão số 5.Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 2 công điện (Công điện số 141/CĐ-TTg ngày 22/8 và số 143/CĐ-TTg ngày 23/8/2025) chỉ đạo các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Gia Lai và các Bộ ngành triển khai ứng phó với bão số 5.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các văn bản số: 5929/BNNMT-ĐĐ ngày 23/8/2025, số 5873/BNNMT-ĐĐ ngày 21/8/2025 và số 5848/BNNMT-ĐĐ ngày 21/8/2025 chỉ đạo ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và bão, mưa lớn và đảm bảo an toàn đê điều. Ngày 24/8, Thủ tướng Chính phủ thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại trụ sở Quân khu IV, tỉnh Nghệ An.

Ngày 24/8, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì họp với các địa phương từ Ninh Bình-Huế để chỉ đạo triển khai ứng phó với bão, cuộc họp có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại điểm cầu Thanh Hóa. Ngay sau cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó tại Nghệ An.

Bộ Quốc phòng đã ban hành 2 Công điện ứng phó với bão số 5 (Công điện 5284/CĐ-BQP ngày 24/8; Công điện 4875/CĐ-BQP ngày 23/8). Chiều 22/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp với các Bộ ngành và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế để ứng phó với bão.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì các cuộc họp ngày 22/8 và 23/8 với các cơ quan liên quan về diễn biến và công tác ứng phó với bão.Ngày 24/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức 2 Đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo tại 2 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa; Các Bộ Công an, Xây dựng, Công Thương đã có công điện chỉ đạo ứng phó với bão.

Bộ Ngoại giao đã có Công điện và 22 Công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc và Philippines đề nghị hỗ trợ ngư dân, tàu thuyền Việt Nam tránh trú bão. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Zalo gửi tin nhắn đến 13,3 triệu thuê bao để hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão cho người dân các khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương đã vào cuộc rất tích cực, tăng thời lượng, tần suất đưa tin về thiên tai để kịp thời truyền tải đầy đủ các thông tin về diễn biến bão, mưa lũ, công tác chỉ đạo ứng phó của các cấp có thẩm quyền đến người dân và hướng dẫn kỹ năng ứng phó cho người dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các địa phương đã ban hành công điện chỉ đạo; tổ chức trực ban, theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo và triển khai ứng phó với bão; tổ chức các đoàn công tác trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, rà soát công tác ứng phó.

Chỉ đạo ngành thuỷ sản, chính quyền địa phương phối hợp với bộ đội biên phòng tổ chức thông tin, kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão để chủ động di chuyển phòng tránh.

Triển khai phương án ứng phó với tình huống bão mạnh đổ bộ vào đất liền; trong đó tập trung phương án sơ tán dân, đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, nuôi trồng thuỷ sản và bảo vệ sản xuất.

Cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị hỗ trợ di dời người dân tránh trú bão. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Quảng Trị, sáng 25/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, đêm 24 rạng sáng 25/8, lực lượng Biên phòng trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan vận động, hỗ trợ di dời 778 hộ với 1.531 khẩu nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến các vị trí an toàn.

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho bà con nhân dân phòng tránh bão số 5, trên 2 tuyến biên giới đất liền và biển, các đơn vị đồn Biên phòng Làng Ho, đồn Biên phòng Ra Mai, đồn Biên phòng Cà Xèng, đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, đồn Biên phòng Cửa Tùng, đồn Biên phòng Hải An, đồn Biên phòng Hướng Phùng, đồn Biên phòng Ba Nang và đồn Biên phòng Roòn… đã xuyên đêm, nỗ lực cùng chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ sơ tán, di dời các hộ dân đến nơi an toàn; đồng thời hướng dẫn và giúp đỡ người dân chằng chống, gia cố nhà cửa, tài sản đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Cụ thể, tại địa bàn xã Kim Ngân, Đồn Biên phòng Làng Ho đã phối hợp với địa phương vận động, tổ chức di dời 30 hộ/114 khẩu đến trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Ngân và đoàn Kinh tế Quốc phòng 79.

Đồn Biên phòng Ra Mai và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo phối hợp với địa phương vận động, di dời gần 60 hộ dân đến nơi an toàn, giúp các hộ dân tại các thôn, bản trên địa bàn xã Dân Hóa chằng chéo, gia cố nhà cửa, tài sản, chuồng trại.

Đồn Biên phòng Cà Xèng đã phối hợp với địa phương vận động 9 hộ/22 khẩu (người Rục) di dời đến Nhà Văn hóa cộng đồng bản Ón, xã Kim Phú tránh trú mưa bão.

Ở khu vực biên giới phía Nam tỉnh Quảng Trị, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hướng Phùng cũng đã tích cực phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động 9 hộ/41 khẩu di dời đến nơi an toàn và Đồn Biên phòng Ba Nang phối hợp chặt chẽ với địa phương hỗ trợ di dời 44 hộ/177 khẩu đến nơi cao ráo, an toàn.

Trên tuyến biên giới biển, Đồn Biên phòng Roòn đã phối hợp với địa phương di dời 500 công nhân Công ty Lilama 10 và Công ty Lilama 18 về trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở Quảng Đông.

Tại địa bàn do Đồn Biên phòng Cửa Tùng phụ trách, đơn vị này cũng đã phối hợp với địa phương vận động 100 hộ/500 khẩu thuộc thôn Liêm Công Phường, xã Cửa Tùng di dời đến nơi an toàn.

Đồn Biên phòng Hải An cùng phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương di dời 29/66 khẩu đến các hộ dân lân cận có nhà kiên cố để tránh trú phòng tránh mưa bão.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống bão số 5 tại các địa bàn, đơn vị trọng yếu; chỉ đạo các đơn vị, các tổ công tác bám địa bàn, sát cánh cùng nhân dân, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của mưa bão, tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ bà con nhân dân ứng phó khi bão vào bờ.

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, tính đến 5 giờ ngày 25/8, trên địa bàn tỉnh đã di dời, sơ tán tại chỗ và tập trung với tổng số 1.362 hộ/4.139 khẩu, hoàn thành công tác sơ tán. Trong đó, chủ yếu bố trí di dời tại chỗ, chuyển dân từ các nhà tạm, thiếu kiên cố sang các công trình kiên cố, nhà cao ráo, bảo đảm an toàn cho nhân dân trước mưa bão./.

Nhiều địa phương tạm dừng du lịch biển, "né" cơn bão số 5 Hiện các cơ quan quản lý ở những địa phương là điểm đến biển đã ra lệnh dừng hoạt động du lịch, yêu cầu các đơn vị lữ hành, lưu trú theo dõi sát diễn biến bão để chủ động điều chỉnh lịch trình.