Phú Thọ điều động hơn 100 công chức, viên chức tăng cường cho cấp xã

Chiều 26/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định điều động công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại cấp xã.

Để kịp thời hỗ trợ các xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-TU về tăng cường, điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường.

Qua rà soát của các ngành chức năng, nhu cầu của các xã cũng như của công chức, viên chức, đã có 400 trường hợp đăng ký về công tác tại cấp xã.

Có 102 người đăng ký về cấp xã, được các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã đồng ý điều động, tiếp nhận theo đúng vị trí việc làm.

Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhấn mạnh việc điều động này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực cho cấp xã. Đây cũng là bước đi thiết thực nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ có chuyên môn ở cơ sở, nhất là trong lĩnh vực đặc thù như công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kế toán, đất đai, xây dựng.

Việc điều động được thực hiện trên cơ sở lựa chọn, xem xét kỹ lưỡng để bảo đảm nguyên tắc đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời gắn công tác điều động với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ lâu dài.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Ông Trần Duy Đông yêu cầu cán bộ được điều động nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng bắt nhịp với công việc ở cơ sở, gần dân, sát dân, tận tụy phục vụ nhân dân, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, trở thành hạt nhân quan trọng trong bộ máy chính quyền cấp xã.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường cần chủ động bố trí, phân công hợp lý để công chức, viên chức phát huy năng lực, sở trường; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất về môi trường làm việc, nơi ở, sinh hoạt để cán bộ yên tâm công tác.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh tiếp tục rà soát, cử mỗi đơn vị 10 công chức, viên chức về biệt phái tại cấp xã từ 3-6 tháng.

Sở Nội vụ phối hợp với các ban, ngành khẩn trương triển khai kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn, quản lý hành chính, kỹ năng ứng dụng công nghệ, thông tin, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông tin rằng với quyết tâm chính trị của cả hệ thống, tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức, chủ trương này sẽ đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.

Công chức, viên chức được điều động lần này sẽ là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững.

Anh Nguyễn Hà Phương, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, tư vấn đầu tư và dịch vụ tài chính thuộc Sở Tài chính, là cán bộ trẻ xung phong về công tác tại cấp xã.

Anh chia sẻ sau khi biết Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh có chủ trương tăng cường điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường, anh đã tự nguyện đăng ký xin được điều động đến xã Cẩm Khê và mong muốn tham mưu, giúp việc các lĩnh vực về kinh tế.

Với kinh nghiệm công tác, anh tin tưởng bản thân sẽ nhanh chóng tiếp cận thực tiễn, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên của địa phương đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

