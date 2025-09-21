Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển sâu rộng, duy trì đà quan hệ tích cực và đạt được các kết quả đáng ghi nhận.

Từ ngày 21-24/9, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển sâu rộng, duy trì đà quan hệ tích cực và đạt được các kết quả đáng ghi nhận, tăng chất chiến lược trong hợp tác giữa hai bên trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Trong các trao đổi, Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc ở tất cả các kênh, các cấp, đặc biệt là cấp cao./.