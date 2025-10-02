Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Mông Cổ ngày càng phát triển thực chất

Nhân dịp Thượng tướng Trần Quang Phương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Mông Cổ từ ngày 30/9-3/10, phóng viên TTXVN đi theo đoàn đã phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh về ý nghĩa của chuyến thăm và xu hướng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.



Về mục đích và ý nghĩa chuyến thăm, Đại sứ Nguyễn Tuấn Thanh cho rằng Việt Nam và Mông Cổ có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Năm 2024, trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm (đồng thời là Chủ tịch nước khi đó) đến Mông Cổ, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Toàn diện và cam kết mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, pháp luật, an ninh, quốc phòng...



Theo Đại sứ, trong tổng thể quan hệ hai nước, quan hệ hợp tác Quốc hội luôn đóng vai trò quan trọng, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy chính trị, tạo cơ sở, nền tảng cho quan hệ trên các lĩnh vực khác. Trên cơ sở đó, chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đến Mông Cổ lần này sẽ tiếp tục hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về thúc đẩy hợp tác song phương.



Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và các cháu học sinh tiêu biểu Trường liên cấp số 14. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Thứ nhất, chuyến thăm góp phần gia tăng tin cậy chính trị, củng cố quan hệ Đối tác Toàn diện hai nước, thông qua các cuộc gặp lãnh đạo cấp cao, các cuộc đối thoại ở mức nghị viện để khẳng định sự ưu tiên trong quan hệ hai nước.

Thứ hai, chuyến thăm giúp thúc đẩy hợp tác, trao đổi giữa Quốc hội hai nước, làm sâu sắc thêm quan hệ giữa các Ủy ban chuyên môn, Nhóm nghị sỹ hữu nghị, thúc đẩy quan hệ, giao lưu giữa các nghị sỹ nhất là các nữ nghị sỹ, nghị sỹ trẻ; góp phần hiện thực hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước, bảo đảm các thỏa thuận được ký kết trong các chuyến thăm cấp cao trước đó được triển khai một cách thực chất và hiệu quả.

Thứ ba, chuyến thăm giúp gia tăng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, giúp tăng kim ngạch thương mại, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường. Chuyến thăm cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tiếp tục kết nối, tìm hiểu các thỏa thuận chung, chính sách, pháp luật của mỗi bên về khuyến khích, bảo hộ đầu tư, ưu tiên thương mại qua đó góp phần đẩy mạnh trao đổi hàng hóa có thế mạnh của hai bên, thúc đẩy tăng trưởng thương mại và đầu tư.

Thứ tư, chuyến thăm giúp tăng cường sự hiểu biết, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thúc đẩy giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết và thiện cảm giữa nhân dân hai nước cũng như thúc đẩy việc bảo vệ quyền lợi của người Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại Mông Cổ.

Gian hàng giới thiệu du lịch Mông Cổ tại Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thứ năm, chuyến thăm giúp tăng cường hợp tác, tương tác về an ninh, quốc phòng, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước và cùng chia sẻ kinh nghiệm đối phó với các thách thức chung hai bên cùng quan tâm như biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống và tội phạm xuyên quốc gia.

Thứ sáu, chuyến thăm giúp tăng cường vị thế của Việt Nam và thúc đẩy hợp tác quốc tế, thông qua việc phối hợp tại các diễn đàn quốc tế đa phương như Liên hợp quốc, Hội nghị Đối tác Nghị viện Á-Âu, Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương…



Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam-Mông Cổ ngày càng phát triển, kết quả hợp tác song phương đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Theo Đại sứ Nguyễn Tuấn Thanh, những kết quả cụ thể được thể hiện trên một số khía cạnh.

Trước hết, quan hệ chính trị, ngoại giao được củng cố và tăng cường mạnh mẽ. Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện giúp mở rộng và làm sâu sắc hơn, hợp tác thực chất, toàn diện và bền vững hơn giữa hai nước. Hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp, duy trì các cơ chế trao đổi chính trị như cơ chế tham vấn ngoại giao, Ủy ban liên Chính phủ về kinh tế, thương mại, khoa học và kỹ thuật.

Tiếp đến, quan hệ thương mại và kinh tế giữa hai nước có bước phát triển rõ ràng, kim ngạch thương mại hai chiều tăng rõ rệt so với các năm trước đó. Hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác về kinh tế, nông nghiệp và thương mại nhằm ổn định nguồn cung thị trường và hợp tác lâu dài. Hai bên cũng đẩy mạnh hợp tác trong cung cấp các sản phẩm nông nghiệp như cho phép cung cấp thịt dê và cừu từ Mông Cổ sang Việt Nam cũng như thịt và trứng gia cầm từ Việt Nam sang Mông Cổ.



Bên cạnh đó, hợp tác trong văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân được đẩy mạnh. Hai bên đã tích cực trao đổi giảng viên, học sinh, sinh viên theo diện Học bổng Chính phủ. Tăng cường giao lưu văn hóa, thể thao; miễn thị thực (visa) cho du khách, tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương và du lịch, mở các chuyến bay thẳng, trực tiếp từ thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ đến thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang…



Không những vậy, hợp tác công nghệ thông tin, số hóa và đổi mới sáng tạo được thúc đẩy. Hai bên bắt đầu trao đổi trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính phủ điện tử và số hóa dịch vụ công. Mông Cổ quan tâm hợp tác với Việt Nam trong phát triển AI, kinh tế số, khởi nghiệp (startup) và ứng dụng công nghệ mới.



Cuối cùng, cam kết trong các vấn đề đa phương, môi trường và biến đổi khí hậu. Hai bên thống nhất cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường hợp tác, nghiên cứu ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Mông Cổ sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ 17 các bên tham gia Công ước Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa (COP17) hóa vào năm 2026, đây là lĩnh vực có lợi ích chung giữa hai nước.



Để thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước, theo Đại sứ Nguyễn Tuấn Thanh, Việt Nam và Mông Cổ cần tích cực triển khai nhiều biện pháp.

Thứ nhất, mở rộng thương mại và nâng cao giá trị xuất nhập khẩu. Hai bên phấn đấu tăng kim ngạch thương mại song phương trong thời gian tới tương ứng với tiềm năng, thế mạnh hai nước và hướng tới mục tiêu cân bằng cán cân thương mại, đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu. Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu hàng tiêu dùng, nông sản chế biến, thực phẩm và hàng hóa công nghệ. Mông Cổ tận dụng lợi thế về nông nghiệp và chăn nuôi.



Thứ hai, đẩy mạnh kết nối logistics-vận tải. Hai bên sẽ tìm các biện pháp nhằm tạo thuận lợi cho vận chuyển đường sắt, đường không, tăng cường và duy trì tốt các chuyến bay thẳng giữa Ulaanbaatar và các thành phố lớn của Việt Nam; cải thiện các cơ chế nhập khẩu, xuất khẩu nhằm giảm rào cản, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh, kiểm dịch của mỗi nước…



Thứ ba, hợp tác sâu hơn về công nghệ, số hóa và đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác phát triển trong các vấn đề cùng quan tâm như: AI, công nghệ thông tin, trung tâm dữ liệu (data center), khởi nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý công nghệ số, chính phủ điện tử (e-government) và dịch vụ công điện tử.



Thứ tư, tăng cường hợp tác trong nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, hợp tác trong phát triển nguồn cung nguyên liệu, nuôi trồng, chế biến, đảm bảo an ninh lương thực; thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm có nguồn gốc từ nông nghiệp sang mỗi nước.



Thứ năm, gia tăng hợp tác về môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Các vấn đề như chống sa mạc hóa, quản lý nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái sẽ được ưu tiên hợp tác. Đại sứ lưu ý Việt Nam có thể hỗ trợ Mông Cổ trong mô hình xanh, phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.



Cuối cùng, để thúc đẩy quan hệ hai nước, Đại sứ Nguyễn Tuấn Thanh cho rằng cần tăng cường hợp tác và phát huy vai trò của Quốc hội hai nước thông qua trao đổi kinh nghiệm về lập pháp, giám sát thực thi và bảo vệ người dân. Đồng thời, Đại sứ lưu ý giao lưu nhân dân và học sinh sinh viên cũng như thúc đẩy hợp tác du lịch sẽ tiếp tục được khuyến khích để tăng sự hiểu biết và gắn kết giữa hai dân tộc./.

