Quan hệ hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và các địa phương Mỹ không ngừng được củng

Ngày 9/9, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ (7/1995-7/2025), đánh dấu mốc lịch sử trong quan hệ song phương giữa hai nước.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng ngày Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức bình thường hóa quan hệ, thiết lập quan hệ ngoại giao (12/7/1995) là dấu mốc lịch sử trọng đại trong quan hệ song phương. Đây là tiền đề, nền tảng và là động lực để hai quốc gia tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ chính trị, an ninh, kinh tế, đến văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Qua 30 năm đồng hành, nhiều dấu mốc mới trong quan hệ ngoại giao đã được thiết lập giữa Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó nổi bật là việc hai nước xác lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2013 và nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vào tháng 9/2023.

Gắn liền với chặng đường 30 năm phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Hoa Kỳ không ngừng được củng cố, mở rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung, đặt nền móng cho việc hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tiên phong, chủ động trong triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam mà còn là nơi ra đời của những mô hình hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Điển hình như việc thành lập Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Viet Nam) hay Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, tiền thân của Đại học Fulbright Việt Nam ngày nay…

Ông Nguyễn Văn Được khẳng định với nền tảng vững chắc của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, hành trang hữu nghị, hợp tác của 30 năm phát triển quan hệ cấp địa phương, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ và cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư Hoa Kỳ để mở ra giai đoạn 30 năm rực rỡ tiếp theo trong quan hệ giữa hai bên; đặc biệt là trong những lĩnh vực hợp tác chiến lược như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bà Melissa Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Bà Melissa Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ niềm vui, tự hào tham dự lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ. Đây là dịp cùng nhau nhìn lại ba thập kỷ của những bước tiến và hướng tới những cơ hội đang chờ đón phía trước. Từ những đối thủ trở thành Đối tác chiến lược toàn diện, Hoa Kỳ và Việt Nam đã xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, thịnh vượng về kinh tế, và hợp tác chiến lược. Năm kỷ niệm này không chỉ là sự tưởng nhớ về quá khứ mà còn là nền tảng cho tương lai.

Theo bà Melissa Brown, quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Việt Nam là một câu chuyện thành công trong ngoại giao. Cùng nhau, hai quốc gia đã đạt được những cột mốc như thương mại tăng trưởng vượt bậc, hợp tác quốc phòng ngày càng sâu sắc, các nỗ lực nhân đạo như xử lý dioxin, rà phá bom mìn... đã mang lại sự hàn gắn và hòa giải. Khu vực tư nhân đã đóng vai trò là động lực thúc đẩy sự hợp tác của hai nước. Từ chuỗi cung ứng đến năng lượng, Trí tuệ Nhân tạo (AI) đến bán dẫn, sự hợp tác giữa các doanh nghiệp, hai Chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam đã trở thành một nguồn lực ổn định khi đứng trước những thách thức toàn cầu.

Bà Melissa Brown nhấn mạnh trọng tâm của mối quan hệ của Hoa Kỳ và Việt Nam là giáo dục, các mối quan hệ ngoại giao nhân dân. Hàng trăm ngàn sinh viên đã tham gia chương trình trao đổi giáo dục, xây dựng sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Những mối liên kết này chính là nền tảng cho tương lai chung của hai nước. Hai nước sẽ tiếp tục hợp tác để đạt được các mục tiêu chung về thịnh vượng. Kỷ niệm 30 năm là sự phản ánh những gì hai quốc gia đã đạt được, là lời kêu gọi sát cánh hành động cho sự hợp tác cùng nhau trong tương lai.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong không khí trang trọng, đầy tình hữu nghị với những chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sỹ Việt Nam và Hoa Kỳ biểu diễn./.

