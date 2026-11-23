Chiều 23/11, tại Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Quản trị an ninh, trật tự trong kỷ nguyên số."

Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và cán bộ thực tiễn, cung cấp các luận cứ khoa học có giá trị phục vụ hoạch định chủ trương, chính sách, hoàn thiện pháp luật và đổi mới phương thức quản trị an ninh, trật tự, góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu đề dẫn, Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, nhấn mạnh chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới của kỷ nguyên số với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT) và các nền tảng công nghệ số đang tạo ra những thay đổi sâu sắc, toàn diện đối với đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và phương thức quản trị quốc gia.

Kỷ nguyên số mở ra những cơ hội to lớn để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả quản lý xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tuy nhiên đi cùng với những cơ hội đó là những thách thức ngày càng phức tạp đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đặc biệt là các thách thức, nguy cơ an ninh truyền thống, phi truyền thống có sự đan xen chuyển hóa; tội phạm công nghệ, tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo trên không gian mạng, xâm phạm dữ liệu cá nhân, thông tin sai lệch và các nguy cơ mất an ninh từ không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp.

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới đang làm thay đổi phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, đặt ra những vấn đề mới đối với công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Thực tiễn đó cho thấy, quản trị an ninh trật tự trong kỷ nguyên số không chỉ đơn thuần là ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý, mà quan trọng hơn là phải đổi mới tư duy, phương thức, mô hình và năng lực quản trị an ninh trật tự, an ninh quốc gia.

Theo Trung tướng Trịnh Ngọc Quyên, hội thảo được tổ chức trong bối cảnh Đảng, Nhà nước đang đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, quyết sách chiến lược về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Đây là dịp để cùng nhìn nhận sâu sắc hơn những biến đổi của tình hình an ninh, trật tự trong kỷ nguyên số; trao đổi, thống nhất nhận thức về những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn quản trị an ninh, trật tự; đồng thời đề xuất những giải pháp có tính chiến lược, khả thi, góp phần nâng cao năng lực quản trị an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chia sẻ về 5 đổi mới trong tư duy quản trị an ninh trật tự ở cơ sở. Đó là chuyển từ “không để xảy ra” sang quản trị rủi ro trong ngưỡng kiểm soát được; chuyển từ bảo vệ từng lĩnh vực sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ; chuyển từ tích lũy dữ liệu sang quản trị bằng dữ liệu có kiểm soát; chuyển từ huy động phong trào sang phát huy vai trò chủ thể của nhân dân; chuyển từ đếm đầu việc sang đánh giá bằng mức độ an toàn và niềm tin của nhân dân.

Trung tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, thành viên Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh thước đo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản trị an ninh trật tự trong kỷ nguyên mới. Ba yếu tố này tạo nên một chuỗi liên kết không thể tách rời nhằm hướng tới cân bằng giữa an ninh và phát triển, đồng thời đây cũng là công cụ đánh giá, đo lường năng lực thực tiễn đảm bảo an ninh trật tự.

Trên cơ sở đó, Trung tướng Trần Vi Dân đề xuất cần thí điểm, xác lập số liệu nền, kiểm định chỉ số, lượng hóa sâu hơn theo lĩnh vực và địa bàn…

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề lý luận, tư duy mới về quản trị an ninh, trật tự trong kỷ nguyên số, trong đó tập trung nghiên cứu, làm rõ khái niệm, nội hàm, mục tiêu, yêu cầu và những vấn đề mới đặt ra với quản trị an ninh, trật tự trong điều kiện chuyển đổi số; mối quan hệ giữa quản trị an ninh, trật tự với quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và quản trị quốc gia hiện đại.

Các đại biểu cũng làm rõ sự thay đổi về chủ thể, đối tượng, không gian và phương thức quản trị trong môi trường số; vai trò của Nhà nước, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong quá trình quản trị an ninh, trật tự; đặc biệt là vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong quản trị an ninh trật tự.

Các đại biểu đánh giá thực tiễn quản trị an ninh, trật tự ở Việt Nam trong thời gian qua; nhận diện những nguy cơ, thách thức và vấn đề mới đặt ra đối với quản trị an ninh, trật tự trong kỷ nguyên số.

Đồng thời đề xuất quan điểm, định hướng và giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị an ninh, trật tự trong kỷ nguyên số, các giải pháp về hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; đổi mới mô hình tổ chức và phương thức quản trị; tăng cường cơ chế phối hợp, chia sẻ trách nhiệm giữa các chủ thể; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và quản trị rủi ro.

Các đại biểu cũng đề xuất giải pháp xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân; gắn kết chặt chẽ giữa bảo đảm an ninh, trật tự với phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh con người./.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Thông qua 4 luật về an ninh quốc gia Quốc hội vừa biểu quyết, thông qua 4 luật về an ninh quốc gia, có hiệu lực từ năm 2027: Luật Quản lý; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Định danh; Luật An ninh dữ liệu.