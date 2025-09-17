Quản trị viên OFFO, Oto+ và một số trang, nhóm gặp mặt để hiến kế về giao thông

Chiều 17/9, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức gặp mặt người có ảnh hưởng và quản trị các trang, nhóm trên mạng xã hội nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng cho biết, Cục Cảnh sát giao thông tổ chức buổi gặp mặt với mong muốn nắm bắt được nhiều thông tin, đa chiều về thái độ chấp hành của người tham gia giao thông, phương tiện giao thông, tổ chức giao thông, phát triển hạ tầng, kiến nghị phân làn, phân luồng, xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông… Lĩnh vực an toàn giao thông rất quan trọng, liên quan đến từng người.

Nhắc đến vụ tai nạn giao thông đau lòng ở Quảng Trị sáng 17/9, khi một xe ôtô lao vào chợ Tân Long (xã Lao Bảo) khiến 3 người tử vong và 9 người bị thương, Cục trưởng Đỗ Thanh Bình thông tin, bước đầu xác định nguyên nhân là do lái xe không làm chủ được tốc độ.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, quản trị trang mạng xã hội Facebook OTO+ phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Lãnh đạo Cục đã đề nghị Giám đốc Công an tỉnh kiểm điểm trách nhiệm của Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông phụ trách khu vực và Trưởng công an xã vì để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường. Đây cũng là vấn đề nhức nhối, nhất là trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, khi người dân còn tư duy “bám mặt đường.”

“Trách nhiệm của chính quyền phải tổ chức cho người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn,” Thiếu tướng Bình nói.

Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cũng nêu con số một ngày vẫn có khoảng 30 người ra khỏi nhà mà không trở về, hậu quả tai nạn giao thông để lại cho gia đình và xã hội là quá lớn. Người gây tai nạn giao thông cũng bị ám ảnh cả đời.

“Tôi đã gặp các anh chị trong lĩnh vực kinh doanh vận tải để tìm hiểu, hôm nay gặp các anh chị là những quản trị viên các trang mạng liên quan đến giao thông, an toàn giao thông, có đông đảo thành viên tham gia. Tôi cũng rất thích những bình luận đa chiều để chúng ta lắng nghe, góp ý có trách nhiệm để xây dựng một xã hội an toàn, giảm tai nạn giao thông,” theo Cục trưởng Đỗ Thanh Bình.

Tại buổi gặp mặt, quản trị viên các trang, nhóm trên mạng xã hội đã chia sẻ, đóng góp nhiều giải pháp thiết thực nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, quản trị trang mạng xã hội Facebook Oto+ cho rằng, tai nạn giao thông xảy ra không chỉ ở yếu tố chủ quan mà còn có yếu tố khách quan mà một trong số đó là người tham gia giao thông không biết đi thế nào cho đúng, một số biển báo không rõ ràng.

Muốn tạo ý thức cho người dân thì tuyên truyền về các chế tài phải mạnh. Những hành vi không quá nguy hiểm như rẽ phải không bật đèn tín hiệu thì có thể nhắc nhở, lần đầu nhắc sẽ tick vào trên VNeID, lần sau vẫn vi phạm sẽ xử phạt. Nhưng với những hành vi nguy hiểm như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, vi phạm nồng độ cồn phải phạt thật nặng.

Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, quản trị trang mạng xã hội OFFB phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Ông cũng cho hay, cộng đồng lái xe rất hoan nghênh việc Cục Cảnh sát giao thông đề xuất cấm xe tải đi làn ngoài trên các tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Pháp Vân-Cầu Giẽ, đề nghị tiếp tục áp dụng với các tuyến khác.

Đồng quan điểm, ông Quốc Bình, quản trị trang OFFB nêu ý kiến người tham gia giao thông rất ủng hộ việc thí điểm cấm xe tải đi vào làn trái cao tốc, đề nghị xem xét mở rộng áp dụng quy định này; đồng thời chia sẻ mong muốn của người tham gia giao thông là nếu có vi phạm được đóng phạt online, để không phải đi xa.

Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, quản trị trang OFFB mong muốn xử phạt nặng hơn đối với trường hợp đi xe máy sử dụng điện thoại, đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, cần giáo dục việc tuân thủ quy định pháp luật về giao thông ngay từ khi học sinh ngồi trên ghế nhà trường./.

Phát huy sức ảnh hưởng tích cực của KOL, củng cố 'lá chắn niềm tin' của xã hội Hội nghị mong muốn gửi đi thông điệp: Ảnh hưởng đi cùng trách nhiệm, giá trị thật quan trọng hơn con số ảo. Đây chính là lời kêu gọi các KOL chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, văn minh.