Quảng Nam phải thực sự là lá chắn vững chắc ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên

Tối 24/3, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2025) và 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930-28/3/2025).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu.

Cùng tham dự có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang; đông đảo nhân dân trong tỉnh.

Ôn lại ký ức hào hùng ngay từ những ngày đầu giải phóng và thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, trải qua nhiều thế hệ, Đảng bộ, quân và dân Quảng Nam đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước, bản sắc văn hóa và phẩm chất tốt đẹp của con người xứ Quảng, làm nên những chiến công hiển hách, sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng với những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn trong suốt hành trình xây dựng và phát triển.

Từ một Đảng bộ chỉ với 80 đảng viên vào cuối năm 1930, qua các thời kỳ, Đảng bộ tỉnh đã không ngừng lớn mạnh về lực lượng; trưởng thành về trí tuệ, bản lĩnh, ý chí; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu không ngừng được nâng cao.

Đến cuối năm 2024, Đảng bộ Quảng Nam đã có 1.119 tổ chức cơ sở đảng với 73.495 đảng viên; là lực lượng lãnh đạo và trung tâm đoàn kết, tập hợp, động viên sức mạnh tổng hợp của quân và dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các phong trào cách mạng trong kháng chiến và sau ngày hòa bình.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, nhất là qua 28 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ Quảng Nam tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo và sự năng động, sáng tạo trong nỗ lực vượt khó, phát triển đi lên.

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Từ một nền kinh tế chủ yếu thuần nông, năm 2017, Quảng Nam chính thức điều tiết nguồn thu nội địa về Trung ương. Năm 2024, tổng thu phát sinh kinh tế trên địa bàn đạt hơn 27.600 tỷ đồng (gấp 217 lần năm 1997), quy mô kinh tế hơn 129 nghìn tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người hơn 84 triệu đồng.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp - dịch vụ. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến cuối năm 2024 chỉ còn 4,56%. Cả tỉnh có 149/193 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đặc biệt, Quảng Nam đã có Khu kinh tế mở Chu Lai với trung tâm sản xuất, lắp ráp ôtô, công nghiệp cơ khí lớn nhất cả nước. Sân bay Chu Lai đã đi vào hoạt động hiệu quả và được quy hoạch trở thành cảng hàng không quốc tế cấp 4F, có cảng biển được quy hoạch loại 1 đón được tàu 5 vạn tấn.

Toàn tỉnh có 14 khu công nghiệp và hơn 50 cụm công nghiệp đang hoạt động với nhiều nhà đầu tư lớn, thu hút hơn 6,2 tỷ USD đầu tư nước ngoài và hàng trăm ngàn tỷ đồng nguồn đầu tư trong nước, giải quyết hơn 113 ngàn lao động...

Song hành với phát triển kinh tế, Quảng Nam chú trọng đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội. Sự nghiệp giáo dục-đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân đã đạt nhiều thành tựu nổi bật. Quảng Nam cũng là vùng đất của di sản với hàng trăm di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị; trong đó có 2 di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn cùng Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị thời gian tới, Quảng Nam cập nhật, cụ thể hóa, triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/2/2025 và Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng bộ gắn với xây dựng hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; giảm chồng chéo trong quản lý, tập trung nguồn lực đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục và các ngành kinh tế mũi nhọn.

Gắn tinh gọn bộ máy với cơ cấu, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, đủ năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm được đào tạo chính quy, biên chế hợp lý, chuẩn hóa chức danh. Tỉnh Quảng Nam cũng cần gấp rút tập trung tuyển dụng, bồi dưỡng và xây dựng cho được đội ngũ cán bộ giỏi trong bộ máy từ cấp tỉnh đến phường, xã.

Quảng Nam cần duy trì và phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP từ năm 2025 đạt hai con số; đưa Quảng Nam trở thành trung tâm công nghiệp dược liệu của cả nước với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực theo Đề án vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, phát huy lợi thế của Khu kinh tế mở Chu Lai, thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, các dự án nông nghiệp công nghệ cao; chú trọng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bền vững; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mời gọi, thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào đầu tư, phát triển khai thác Cảng hàng không, Cảng biển, Trung tâm logistics…

Phát huy 2 di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn và các điểm đến văn hóa-lịch sử nổi tiếng, Quảng Nam cần phát triển ngành du lịch, dịch vụ chất lượng cao, trở thành trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước, điểm đến du lịch xanh, an toàn, bền vững mang tầm quốc tế; tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng, mới, hấp dẫn và gắn kết chặt chẽ giữa phát triển du lịch với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Tỉnh cũng cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 03-NQ/TW của Chính phủ.

Cụ thể, tỉnh cần đầu tư mạnh cho nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đổi mới phương thức quản trị, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện dịch vụ công, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu; tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu và xu thế trong kỷ nguyên phát triển mới.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Quảng Nam phải thực sự là lá chắn vững chắc ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên....

Trước đó, chiều cùng ngày, Đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng; dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Nam (thuộc xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam); dâng hương tại Nhà lưu niệm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ (tại phường Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn); thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Suyền và Lê Thị Trị (tại thị xã Điện Bàn) và gia đình ông Lê Văn Trị (thương binh hạng 1/4 ở phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ)./.

