Quảng Ngãi: Cây đa 200 năm tuổi trên núi Thiên Bút bị lửa thiêu rụi

Ngày 23/8, cây đa hơn 200 năm tuổi trên núi Thiên Bút, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Cây đa này từng bị ngã đổ trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng vào năm 2021, được chính quyền địa phương di dời về đây và nỗ lực cứu sống.

Ông Lê Đán, Tổ trưởng Tổ dân phố 8, phường Cẩm Thành cho hay nhận được tin báo cháy, ông đã cùng công an phường, bảo vệ an ninh cơ sở nhanh chóng đến hiện trường, dùng hơn 10 bình xịt cứu hỏa khống chế nhưng không thành.

Lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao phủ toàn bộ cây đa, cột khói bốc cao... nên đã cấp báo lực lượng chức năng nhờ can thiệp.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động 2 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ tiếp cận hiện trường tham gia dập lửa.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ nỗ lực cứu hỏa, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Anh Cao Phi Hoàng, trú tổ 8, phường Cẩm Thành phản ánh, có thể là do người dân đến khu vực có cây đa để thắp hương, gặp trúng luồng gió lớn nên gây cháy.

Phần bên trong thân cây đa bị mục rỗng nên bắt lửa mạnh. Một cành lớn của cây đa đã bất ngờ đổ sập xuống khi lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ cứu hỏa, rất may không có thương vong về người./.

