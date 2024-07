Quảng Ninh ra mắt trang Zalo tiếp nhận phản ánh về trật tự an toàn giao thông

Đây là bước đi mới của Công an Quảng Ninh trong thực hiện chuyển đổi số nhằm tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Trang Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông Quảng Ninh" chính thức ra mắt. (Nguồn: báo Quảng Ninh)

Sáng 11/7, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức ra mắt trang Zalo tiếp nhận phản ánh của người dân về trật tự an toàn giao thông mang tên "Phòng Cảnh sát Giao thông Quảng Ninh."

Đồng thời, Công an tỉnh cũng phát động phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông" trên địa bàn tỉnh.

Sau gần 2 tháng vận hành thử nghiệm, đến nay, trang Zalo "Phòng Cảnh sát Giao thông Quảng Ninh" được đưa vào hoạt động chính thức.

Đây là một kênh thông tin do Phòng Cảnh sát Giao thông là đơn vị quản lý, vận hành, thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý phản hồi kiến nghị, phản ánh của người dân về các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thông tin cung cấp được bảo đảm an toàn, theo đúng quy chế quản lý, sử dụng mạng xã hội phục vụ công tác.

Tỉnh Quảng Ninh là địa bàn có diện tích rộng, trải dài. Thời gian qua, mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng có liên quan của địa phương đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn trong việc kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm.

Do vậy, việc ra mắt trang Zalo Phòng Cảnh sát Giao thông Quảng Ninh được kỳ vọng sẽ huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc phát hiện, ghi nhận các vi phạm; đồng thời, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.

Đây là bước đi mới của Công an Quảng Ninh trong thực hiện chuyển đổi số nhằm tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh, 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 264 vụ tai nạn giao thông, làm 113 người chết, 216 người bị thương.

So với 6 tháng cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giao thông trên địa bàn tăng cả 3 tiêu chí: tăng 63 vụ (31,3%), tăng 7 người chết (6,6%) và tăng 58 người bị thương (36,7%)./.

