Quảng Trị: Bộ đội Biên phòng chốt chặn điểm ngập sâu, giữ an toàn cho nhân dân

Do ảnh hưởng của bão số 5, từ ngày 24-25/8 ở Quảng Trị xảy ra mưa diện rộng.

Đặc biệt ở khu vực biên giới đất liền phía Bắc của tỉnh, mưa to kéo dài khiến nước các sông, suối dâng cao gây ngập cục bộ một số đoạn đường giao thông qua các bản biên giới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục bám sát địa bàn, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng lập điểm chốt chặn, tuyên truyền, ngăn không để người dân qua lại khu vực nguy hiểm.

Theo đó, tại địa bàn Đồn Biên phòng Ra Mai phụ trách, nước ở khe Tồ Cổ (đường vào các bản: Sy, Chà Cáp, Dộ-Tà Vờng, Lòm-Ka Chăm) mưa lớn khiến nước dâng cao khoảng 0,5m.

Còn tại địa bàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, ngầm K-Ai nước cũng dâng ngập 0,5m. Tại các xã Kim Phú, Kim Điền (Đồn Biên phòng Cà Xèng phụ trách) cũng có 8 điểm bị ngập và nhà của một hộ dân (trú bản Mò o Ồ Ồ, xã Kim Phú) bị tốc mái hoàn toàn do ảnh hưởng của mưa bão.

Lực lượng Biên phòng và chính quyền địa phương hỗ trợ di dời các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa bão đến nơi tránh trú an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ở xã biên giới Thượng Trạch, mưa lớn cũng đã xảy ra tình trạng ngập tại các ngầm tràn và đường vào các bản, như ngầm vào bản Khe Rung, ngầm Cà Roòng từ bản Cà Roòng 2 đi bản Cà Roòng 1, ngầm vào bản Cồn Roàng, bản Đoòng, đường vào bản Cờ Đỏ, ngầm từ bản Coóc đi bản Cồn Roàng.

Ngoài ra, một số vị trí xảy ra sạt lở, trong đó có kè đường vào bản 61, tuyến vào bản Nôồng Cũ - Nôồng Mới (khoảng 150m) bị sạt lở đất đá, chia cắt giao thông. Nước tiếp tục dâng cao, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người và phương tiện.

Để đảm bảo an toàn cho nhân dân, các đồn Biên phòng ở tỉnh đã chủ động phối hợp với lực lượng tại chỗ và chính quyền địa phương triển khai biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Tại các điểm, đoạn đường giao thông, ngầm tràn…bị ngập, sạt lở, các đồn Biên phòng đã cử lực lượng phối hợp với địa phương tổ chức thiết lập cảnh báo, chốt chặn, tuyên truyền và ngăn chặn người dân không lưu thông nhằm đảm bảo an toàn.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình diễn biến của mưa bão, mưa do hoàn lưu bão; chủ động kiểm tra, kiểm soát những điểm ngập lụt, nguy cơ sạt lở, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó.

Các đơn vị tuyến biển tiếp tục tuyên truyền, vận động ngư dân không đưa tàu thuyền ra khỏi khu vực neo đậu khi thời tiết đang diễn biến phức tạp, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo về công tác phòng, chống bão; phát huy phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo lực lượng, phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống; đảm bảo an toàn cho nhân dân, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do mưa bão gây ra./.

