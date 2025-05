Quảng Trị: Đã bắt giữ đối tượng đâm hàng xóm tử vong rồi bỏ trốn

Chiều 22/5, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan bắt giữ đối tượng có hành vi “Giết người” rồi bỏ trốn.

Cụ thể, vào khoảng 13h30 ngày 22/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng và Công an phường Điện Ngọc (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã bắt giữ Võ Thế Hùng tại phường Điện Ngọc.

Đây là đối tượng có hành vi giết người trong vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) vào ngày 21/5, sau đó Hùng đã bỏ trốn.

Trước đó, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin, vào khoảng 10h ngày 21/5, ông N.Đ.T (sinh năm 1962, trú tại thôn Tân Trại 1, xã Vĩnh Giang) đang ở nhà thì bị Võ Thế Hùng dùng hung khí đâm tử vong.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc là trước đó ông N.Đ.T nhắc Võ Thế Hùng nộp tiền điện nếu không phía điện lực sẽ cắt điện.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi; triển khai lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng có liên quan, sử dụng chó nghiệp vụ truy tìm Võ Thế Hùng.

Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra, làm rõ hành vi phạm tội và xử lý theo quy định pháp luật./.

