Quảng Trị trao tặng trang thiết bị lọc nước cho các hộ dân miền núi khó khăn

Ngày 19/9, tại xã Dân Hóa (tỉnh Quảng Trị), Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Văn phòng Plan International tại Quảng Trị tổ chức lễ bàn giao trang thiết bị thu gom và lọc nước cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn.

Đây là một trong những hoạt động thuộc dự án “Hỗ trợ sinh kế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ ở các xã khó khăn” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng cho 180 hộ dân trên địa bàn xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị các trang thiết bị thu gom và lọc nước. Trong đó, mỗi hộ dân đã được nhận một bồn nước 1.500 lít và bình lọc nước cùng giá đỡ.

Ngoài các hộ dân trên địa bàn xã Dân Hóa, theo kế hoạch, Ban tổ chức cũng sẽ trao tặng bình lọc nước và giá đỡ cho 541 hộ dân trên địa bàn xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Tổng trị giá các hoạt động trao tặng thiết bị thu gom và lọc nước tại hai xã Dân Hóa và Trường Sơn trong chương trình khoảng 1,5 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Đình Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, nước sạch là một trong những nhu cầu thiết yếu nhất của con người. Việc tiếp cận nguồn nước sạch không chỉ đảm bảo sức khỏe mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống.

Vì vậy, thông qua việc trao tặng các trang thiết bị thu gom và lọc nước cho cộng đồng trên địa bàn các xã hưởng lợi từ Dự án “Hỗ trợ sinh kế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ ở các xã khó khăn” sẽ góp phần hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là các xã khó khăn có thể tiếp cận được nguồn nước sạch, đảm bảo nguồn nước sử dụng an toàn, sạch sẽ và thuận tiện.

Chị Hồ Thị Thanh, cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, trước đây dân bản chủ yếu dùng nước sông, suối, khe hoặc hứng nước mưa để sinh hoạt và thường phải mua nước bình để ăn uống rất tốn kém.

Thông qua Dự án “Hỗ trợ sinh kế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ ở các xã khó khăn” do KOICA tài trợ, người dân được tặng các thiết bị thu gom, lọc nước rất tiện lợi và đảm bảo an toàn. Người dân phấn khởi, vui mừng, thấy an tâm hơn khi sử dụng nước trong sinh hoạt, ăn uống đảm bảo hợp vệ sinh, an toàn cho sức khỏe.

Dự án “Hỗ trợ sinh kế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ ở các xã khó khăn,” do KOICA tài trợ với tổng kinh phí 1.096.142.000 KRW, tương đương hơn 19 tỷ đồng Việt Nam. Dự án sẽ được thực hiện từ tháng 3/2025 đến tháng 12/2027 tại hai xã Trường Sơn và Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Mục tiêu của dự án là đóng góp vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo và giảm chênh lệch kinh tế, tại các xã dự án nói riêng và tỉnh Quảng Trị mới nói chung. Bằng cách thúc đẩy các chuẩn mực xã hội và giới tích cực, dự án hướng đến mục tiêu tạo ra một môi trường công bằng và hỗ trợ hơn cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Dự án này hướng đến hỗ trợ sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu cho 1.000 hộ nông dân sản xuất nhỏ, đặc biệt ưu tiên phụ nữ dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 18 đến 40; tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực và kiến thức về bình đẳng giới, biến đổi khí hậu và sinh kế bền vững cho 100 cán bộ chính quyền, đoàn thể ở địa phương.

Thông qua hỗ trợ sinh kế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, phụ nữ không chỉ được trang bị kiến thức và kỹ năng sản xuất bền vững, mà còn có điều kiện thuận lợi hơn để tham gia các hoạt động kinh tế-xã hội tại địa phương./.